Ex-amante de Gracyanne admite possibilidade de entrar em reality

Durante a tarde de hoje, o personal que se tornou o professor de educação física mais famoso do Brasil ao ser apontado como o pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, ao participar do programa Fofocalizando no SBT, assumiu que pode entrar em um reality show.

Sempre que um nome bomba na imprensa ao ser envolvido em alguma confusão, a personalidade midiática acaba virando alvo das produções de reality, sobretudo da Record, como um possível nome a integrar o próximo elenco que está sendo montado

Gilson, ou ‘Gilsão’ como está sendo chamado nas redes sociais, admitiu para o jornalista Léo Dias, que pode sim entrar em algumas dessas produções, caso venha ser convidado.