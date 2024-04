Lucas Buda faz plantão na porta da ex-mulher Camila Souza

Lucas Buda saiu do BBB 24 solteiro, após ter flertado com Pitel e levar uma invertida da ex-mulher Camila Souza, que imediatamente anunciou o término da relação de 15 anos com o professor.

Ainda com o capoeirista dentro do confinamento, Camila passou a ganhar milhões de seguidores e rentabilizar a conta bancária com as famosas publis.

Recentemente, Buda revelou que ele e a ex-mulher têm conversado via telefone e chamadas de vídeos para tentar se acertarem, Camila, porém, negou que as conversas têm sido neste sentido e disse tratar do ex-maridosomente assuntos sobre o divórcio.

Agora, a Coluna do Sodré descobriu que Buda tem tentado a todo custo encontrar Camila Pessoalmente e já chegou até a fazer plantão em frente à moradia da ex-mulher na tentativa de encontrar pessoalmente com o intuito de pedir uma chance para a mulher que se mostra irredutível.