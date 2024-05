Belo fatura alto com publicidade após ser traído por Gracyanne Barbosa

Após ter a vida amorosa exposta, após ter descoberto a traição de Gracyanne Barbosa, Belo está fazendo do limão uma limonada.

Após ter o valor de seu cachê aumentado significativamente para a realização de shows, o pagodeiro passou a ser procurado por empresas para realizar as tais famosas publicidades, que têm deixado um monte de celebridade milionária nas redes sociais.

Em breve, o pagodeiro passará a anunciar a publicidade de uma casa de apostas que apostou alto no engajamento de Belo após ter sido constatado corno.

O ex-marido de Gracyanne Barbosa vai faturar alto para virar a cara de uma dessas casas de apostas famosas que leva o ‘Bet’ no nome.

A coluna do Sodré descobriu com exclusividade que o cachê para ter o rostinho do ex-vocalista do Soweto em uma publicidade chega aos 500 mil reais, ou seja, meio milhão só porque tornou o chifre público.