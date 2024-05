Tony Ramos é internado às pressas e ficrá internado para tratar AVC

Uma notícia chocante abalou o mundo do entretenimento nesta sexta-feira, 16! O consagrado ator Tony Ramos, de 78 anos, foi levado às pressas para o Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, após sentir-se mal pela manhã. A situação era grave: um sangramento intracraniano exigiu uma cirurgia de emergência para salvar sua vida!



Tony, que completou 60 anos de carreira recentemente, foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural. Felizmente, seu estado de saúde é considerado estável, de acordo com a nota oficial divulgada pelo hospital. “O estado do paciente é estável”, informou a assessoria de imprensa do Hospital Samaritano Botafogo.



A carreira do ator é marcada por grandes sucessos, com 46 anos dedicados à Globo. Seu último trabalho foi na novela “Terra e Paixão”, exibida no horário nobre. Fãs e colegas de profissão aguardam ansiosos por mais notícias sobre a recuperação deste ícone da TV brasileira

Texto publicado por Felipeh Campos em Instagram