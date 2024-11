Fãs reclamam de boqueio de Fernando Zor nas redes sociais

Um grupo de fãs do cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba vem relatando que estão sofrendo um bloqueio do cantor nas redes sociais.

Segundo o grupo de fãs, todos intitulados ‘Mafe’, que fazem alusão ao antigo relacionamento do artista com Maiara, o sertanejo não tem permitido mais que estes fãs consumam e interajam com suas postagens nas redes sociais.

Ainda segundo eles, o cantor tem adotado a medida com todos os perfis que tenham qualquer relação com seu antigo relacionamento, desde que o famoso assumiu a nova relação com a médica Lara Bissi, de que estaria noivo, ao aparecer usando uma aliança de compromisso.

Comentários (foto: Foto reprodução internet)

A medida do cantor também teria se intensificado depois que fãs começaram a comparar as semelhanças dos dois relacionamentos de Zor, depois que a médica apareceu em uma pescaria com uma roupa semelhante à que era usada por Maiara ao lado do ex-noivo em momentos semelhantes.

Alguns perfis de fãs do artista, chegaram a publicar nas redes sociais se sentindo injustiçados pelo famoso, alegando que são eles, quem contribuem para o trabalho da olá Fernando e Sorocaba, comprando ingressos de show e ajudando a subir músicas nas plataformas digitais, alegando que apesar de terem chegado ao trabalho do artista através de seu antigo relacionamento, se tornaram também fãs da dupla Fernando e Sorocaba e quem continuar interagindo com o sertanejo nas redes sociais.