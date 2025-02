Vestida de papagaio, musa do Império Serrano, Poliana Roberta, passa mal antes do desfile

Poliana Roberta no Império Serrano - (crédito: Foto reprodução internet)

O forte calor que fez no Rio de Janeiro neste domingo (16), quase impediu Poliana Roberta de atravessar a Marquês de Sapucaí e desfilar pela Império Serrano. Momentos antes do início do ensaio técnico, a musa teve a sensação de mal-estar e desmaio e precisou ser auxiliada por sua empresária, Solange Gomes. Restabelecida, a mineira, pode enfim, desfilar pela agremiação de Madureira.

Poliana Roberta no Império Serrano (foto: Foto reprodução internet)



Poliana Roberta decidiu homenagear mais uma vez o compositor Beto Sem Braço que será enredo do Império Serrano este ano. A musa, que ja se vestiu de cupido sexy ilustrando o samba “Cupido”, agora é a vez do famoso samba “Papagaio” que já foi interpretado por vários cantores como Mussum, Dudu Nobre entre outros.

A fantasia foi idealizada por sua empresária, Solange Gomes e confeccionada por Guilherme Alves para o ensaio técnico que acontece hoje na Marques de Sapucaí.

Poliana Roberta no Império Serrano (foto: Foto reprodução internet)