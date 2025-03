Tiago Oliveira fala sobre possibilidade de substituir Tadeu Schmidt no BBB

Tiago Oliveira, que acompanhou os desfiles na Marquês de Sapucaí como convidado do camarote, conversou com exclusividade com a coluna e revelou se pode substituir Tadeu Schmidt na apresentação do reality. Durante a entrevista, ele destacou a surpresa positiva de sua transição do esporte para o entretenimento e contou que sempre sonhou em trabalhar nessa área, considerando o jornalismo esportivo apenas uma porta de entrada para sua carreira na TV.

Sobre a possibilidade de assumir o BBB, Tiago afirmou que essa era a primeira vez que ouvia falar sobre o assunto. No entanto, ao ser informado de que o nome dele já vinha sendo ventilado na imprensa, ele admitiu que, apesar de estar muito feliz como repórter do reality, não descartaria a oportunidade. “Se surgisse a chance, sem dúvida eu abraçaria com o maior prazer e daria o meu máximo para continuar brilhando na apresentação do programa”, declarou.