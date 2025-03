Ex-BBB Camila não responde se vai continuar amizade com Vitória Strada fora da casa

Confinada no BBB 25 até a última terça-feira, 4 de março, Camila, que entrou no reality ao lado da irmã Tamires e saiu com a maior rejeição da temporada, foi questionada sobre sua relação com Vitória Strada fora do programa.

Ao ser abordada por um grupo de fãs na porta do hotel onde está hospedada, a ex-BBB evitou responder se manterá amizade com a atriz após o fim do reality. Quando perguntada se conversaria com Vitória depois que ela deixasse o jogo, Camila desconversou: “Vamos deixar isso quieto, vamos ver o que vai acontecer depois”.

Em seguida, ela encerrou o assunto chamando os fãs para uma foto e desviando do tema.