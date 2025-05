O que Wesley Safadão, Ferrugem, Gaby Amarantos e Francisco Gil fizeram para emagrecer tanto

Vários famosos têm chamado a atenção, nos últimos anos, pela perda de peso capaz de transformar completamente a saúde e a aparência. Um dos casos mais recentes é o da cantora Jojo Todynho, que perdeu cerca de 80kg após uma cirurgia bariátrica, e tem exibido a nova forma nas redes sociais, além de falar publicamente sobre a importância da transformação para sua saúde e autoestima.



Os músicos Ferrugem e Francisco Gil (filho de Preta Gil e neto de Gilberto Gil) são mais alguns dos que têm impressionado pela perda de peso, que chega a mais de 30 kg em ambos os casos, graças aos treinos intensos e mudanças de hábitos alimentares. Já outras celebridades que emagreceram recentemente, como Wesley Safadão, Luiza Possi e Gaby Amarantos, admitiram o uso de medicamentos no processo — mas sempre aliados à dieta e aos exercícios físicos.

Wesley Safadão (foto: Foto reprodução internet)



Estes nomes se somam a outros que perderam peso há mais tempo e chamaram a atenção para os riscos da obesidade e para a importância da adoção de hábitos saudáveis. Os apresentadores Faustão e André Marques, o comediante Leandro Hassum e a cantora Solange Almeida (ex-Aviões do Forró), por exemplo, se submeteram à cirurgia bariátrica há mais de 10 anos, despertando consciência para o tema. O filho de Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva, foi outro que seguiu os passos do pai e se submeteu à bariátrica aos 16 anos de idade, perdendo mais de 70 kg desde então.

Gaby Amarantos (foto: Foto reprodução internet)



Estas transformações vistas nos famosos, no entanto, podem parecer muito distantes para pessoas comuns que também lutam contra os quilos a mais. Contudo, o médico Gustavo Fraga explica que qualquer indivíduo com excesso de peso pode emagrecer de maneira saudável se adotar as estratégias corretas com auxílio de profissionais especializados.

Ferrugem (foto: Foto reprodução internet)



Médico explica técnicas disponíveis



O Dr. Gustavo fraga, formado em endoscopia digestiva, nutrologia, adequação nutricional e manutenção da homeostase, explica que o processo de emagrecimento pode contar com o auxílio de diferentes recursos. Os mais acessíveis e recomendados para todos os pacientes são exercícios físicos e dieta. O médico, que tem várias pesquisas na área publicadas e vasta experiência, tanto em consultas quanto em hospitais, destaca a importância do acompanhamento por profissionais que, assim como ele, valorizem uma abordagem multidisciplinar e humanizada, para entender as especificidades do paciente e maximizar os resultados.

Francisco Gil (foto: Foto reprodução internet)



Uma abordagem que tem ganhado destaque, nos últimos anos, é o uso de medicamentos como a semaglutida (princípio ativo do Ozempic), que ajuda a reduzir o apetite. Esse tratamento, no entanto, deve ser feito com acompanhamento médico, já que existem riscos associados.

A opção para casos mais graves de obesidade pode ser a cirurgia bariátrica, conhecida popularmente como “redução de estômago”. Atualmente, já existem várias técnicas que permitem perda de peso expressiva, como no caso dos famosos citados nesta reportagem. Porém, mais uma vez, é necessário acompanhamento profissional constante, já que a cirurgia exige cuidados específicos no pré e no pós-operatório.



O médico, resume que uma das chaves para o sucesso do emagrecimento é buscar orientação com um profissional capacitado e experiente. A fim de possibilitar que mais pacientes tenham acesso a cuidados de qualidade, Dr. Gustavo Fraga também vem atuando no setor de ensino, compartilhando sua expertise com outros médicos que desejam aprender com uma das referências na área.



Atualmente, Dr. Gustavo Fraga atua como coordenador de um curso que capacita profissionais com o que há de mais recente na área da estética, além de ser membro do comitê de Pós-Graduação Médica da FACOP, contribuindo na formação de profissionais em diversas áreas. É, ainda, integrante da Lumina, braço da instituição Quirontec voltada para o desenvolvimento científico e do ensino na área da medicina, da estética e da saúde em geral.



“Tenho orgulho de conciliar a prática clínica com a parte acadêmica sempre mantendo o compromisso com a ética, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos serviços de saúde. É isso que pode impactar positivamente a medicina e a sociedade, seja para ajudar quem precisa perder peso ou quem precisa de qualquer outro tipo de cuidado de saúde”, afirma.