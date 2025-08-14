InícioColunistas#Coluna do Sodré
EXCLUSIVO! Thiago Sodré

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi vence disputa judicial pela guarda do filho

Influenciadora afirma que silêncio diante das acusações foi decisivo para vitória no processo

Rayane Figliuzzi e Zion - (crédito: Foto reprodução Instagram)
Rayane Figliuzzi e Zion - (crédito: Foto reprodução Instagram)

A novela envolvendo Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, e o ex-marido Júnior Navarro, ganhou um novo capítulo — e dessa vez com final favorável para ela. Após semanas de troca de acusações nas redes sociais, a influenciadora obteve na Justiça a guarda do filho, Zion.

A disputa começou no mês passado, quando Rayane passou a ser alvo de ataques do ex, que a acusou de negligenciar o cuidado com o menino e chegou a divulgar áudios em que dizia que ela não queria a convivência do filho com o pai. O clima esquentou de vez no Dia dos Pais, quando Zion ficou com Júnior em São Paulo e, segundo Rayane, ele se recusou a devolvê-lo no prazo combinado.

Tivemos acesso à decisão judicial, que determina que a moradia de Zion ficará fixada com a mãe. O pai poderá conviver com o filho apenas em finais de semana alternados, pegando-o na sexta-feira e devolvendo-o no domingo.

Nesta terça-feira, com a decisão em mãos, Rayane viajou do Rio de Janeiro até São Paulo para buscar o filho. Nas redes sociais, ela comemorou a vitória e explicou que optar pelo silêncio diante dos ataques foi fundamental para o resultado.

Segundo ela, “a paciência é o melhor caminho” e a prioridade sempre foi o bem-estar do filho. “Sou muito grata a Deus, pois até quem vem para atrapalhar acaba ajudando”, afirmou, deixando claro que não pretende impedir o convívio entre pai e filho, mas que sua paz está acima de qualquer pol

TS
TS

Thiago Sodré

    Tags

    Por Thiago Sodré
    postado em 14/08/2025 09:55
    x