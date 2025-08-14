Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi vence disputa judicial pela guarda do filho

A novela envolvendo Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, e o ex-marido Júnior Navarro, ganhou um novo capítulo — e dessa vez com final favorável para ela. Após semanas de troca de acusações nas redes sociais, a influenciadora obteve na Justiça a guarda do filho, Zion.

A disputa começou no mês passado, quando Rayane passou a ser alvo de ataques do ex, que a acusou de negligenciar o cuidado com o menino e chegou a divulgar áudios em que dizia que ela não queria a convivência do filho com o pai. O clima esquentou de vez no Dia dos Pais, quando Zion ficou com Júnior em São Paulo e, segundo Rayane, ele se recusou a devolvê-lo no prazo combinado.

Tivemos acesso à decisão judicial, que determina que a moradia de Zion ficará fixada com a mãe. O pai poderá conviver com o filho apenas em finais de semana alternados, pegando-o na sexta-feira e devolvendo-o no domingo.

Nesta terça-feira, com a decisão em mãos, Rayane viajou do Rio de Janeiro até São Paulo para buscar o filho. Nas redes sociais, ela comemorou a vitória e explicou que optar pelo silêncio diante dos ataques foi fundamental para o resultado.

Segundo ela, “a paciência é o melhor caminho” e a prioridade sempre foi o bem-estar do filho. “Sou muito grata a Deus, pois até quem vem para atrapalhar acaba ajudando”, afirmou, deixando claro que não pretende impedir o convívio entre pai e filho, mas que sua paz está acima de qualquer pol