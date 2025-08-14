Azedou o clima entre Virgínia e Zé Felipe

Nesta quarta-feira, Virgínia Fonseca e Zé Felipe reuniram familiares e amigos próximos para celebrar o 11º mesversário de José Leonardo, filho caçula do casal. Apesar do evento festivo, fontes ouvidas pela coluna garantem que o clima entre os dois não anda nada amistoso nos últimos dias.

Segundo informações obtidas com exclusividade, Zé Felipe teria chegado à festa pouco antes dos parabéns, feito as fotos de praxe e, logo em seguida, se afastado de Virgínia, evitando longas interações.

A tensão não é de hoje. Recentemente, o jornalista Leo Dias revelou que, durante uma entrevista com Leonardo, pai de Zé, o próprio cantor interrompeu a conversa para pedir que um trecho fosse cortado. Na ocasião, ele também teria deixado claro que não existe chance de reconciliação. Já Virgínia, durante uma entrevista em um evento de carnaval, deixou no ar a possibilidade de uma volta, dizendo que, se fosse da vontade de Deus, poderia acontecer.

Pelo visto, o clima de paz e boa convivência entre o ex-casal deu lugar a uma relação protocolar, mantida apenas por conta dos filhos.