Beatriz Reis abre o jogo sobre novos projetos e deixa escapar que pode virar atriz da Globo

Beatriz Reis, a eterna Bia do Brás, não perde uma oportunidade de marcar presença com carisma e autenticidade. Durante o show Lado B de Wanessa Camargo, sua parceira de confinamento no BBB, a ex-sister foi abordada pelo repórter Tássio Oliver, da Coluna do Sodré, e acabou entregando mais do que os fãs esperavam.

Primeiro, Bia fez questão de homenagear a amiga. “A Wanessa é uma irmã no meu coração. Tudo está lindo, digno de uma pessoa tão especial como ela”, disse emocionada. Depois, claro, o papo descambou para moda. Conhecida por seus looks icônicos — quem não lembra das frutas? —, Beatriz contou que gosta de variar. “Tem hora que quero estar com um lookão, outras só de bonita. Eu mesclo muito, gosto de moda e de brincar com isso.”

Beatriz Reis e Wanessa Camargo (foto: Foto:Tássio Oliver)

Entre elogios ao figurino da noite, que também tinha a assinatura dos stylists de Wanessa, veio o momento mais esperado: o spoiler. Questionada por Tássio sobre novos projetos na Globo, Bia desconversou, mas deixou escapar uma pista que incendiou os fãs. “Talvez em breve vocês possam ver a Bia atriz”, soltou com aquele sorriso de quem sabe mais do que pode contar.

Além disso, a ex-BBB falou do quadro "Vaidanada", que já vem conquistando espaço na TV. “É um projeto sobre empreendedorismo, para ajudar pessoas que querem empreender, mas não têm informação nem base. Estou muito feliz com o resultado e sei que vem muita coisa boa por aí.”

Ou seja: de look bafônico a novela da Globo, Beatriz Reis mostra que está longe de ser só mais uma ex-BBB. Ela vem construindo passo a passo uma carreira que promete ir muito além do Brás.