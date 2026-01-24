Primavera do Leste vira palco de luxo e terra batida para novo DVD de Roberta Miranda

A poeira vai subir, a soja vai virar cenário e a música sertaneja ganhará um capítulo histórico no coração do agronegócio brasileiro. A coluna descobriu, em primeira mão, que Roberta Miranda está prestes a gravar um novo DVD, batizado de “Filha do Chão”, em um evento que promete ir muito além de um simples show. A escolhida para esse momento simbólico é Primavera do Leste, no Mato Grosso, que receberá a gravação em uma imponente fazenda, cercada por uma plantação de soja, cenário que não foi escolhido por acaso.

O projeto carrega um conceito forte e bem amarrado. “Filha do Chão” representa origem, identidade e superação, uma homenagem direta à terra e às pessoas que vivem dela, conectando a música sertaneja à essência do Brasil que trabalha, planta e colhe. A ideia é unir cultura, música e agronegócio em um espetáculo de impacto, daqueles pensados para marcar época e render assunto por muito tempo.

E não para por aí. Entre as participações especiais do DVD está Allisson Rodrigues, amigo íntimo de Roberta Miranda de longa data. Os dois já dividiram os vocais na canção “Como Esquecer”, lançada em 2020, gravada ao vivo no Terra Country, em São Paulo, um encontro de gerações que apostou no sertanejo romântico e caiu no gosto do público. Agora, a parceria se repete, desta vez em um cenário ainda mais grandioso e carregado de simbolismo.

A gravação está marcada para o dia 5 de fevereiro, será fechada para convidados e promete clima exclusivo, daqueles que misturam sofisticação com raiz. Nos bastidores, o burburinho é grande, afinal, o comando da produção ficará por conta de Vinicius Leão, nome de peso da indústria musical e vencedor de três Grammys Latinos, conhecido por transformar projetos em verdadeiros eventos históricos.

Com terra nos pés, soja ao redor e estrelas no palco, Roberta Miranda parece decidida a reforçar seu lugar como uma das maiores vozes do país, mostrando que tradição, inovação e raízes podem, sim, dividir o mesmo palco. E se depender do que vem sendo comentado nos bastidores, esse DVD ainda vai render muitos aplausos, manchetes e, claro, aquela pontinha de inveja de quem não estará entre os convidados.