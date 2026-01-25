Juju Salimeni arrasa com look ousado em ensaio tècnico da Barroca Zona Sul

Os tamborins já estão esquentando no Anhembi. Na noite deste sábado (24). Juju Salimeni encantou com look ousado todo em dourado e pedrarias para o ensaio técnico da Barroca Zona Sul. A peça foi assinada pelo estilista carioca Felipe Rangel, conhecido por vestir grandes rainhas do carnaval carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Juju Salimeni (foto: Foto divulgação)

A fantasia da rainha de bateria tem mais de 8 mil cristais espelhados e penas douradas com adendo para o abebé, espelho usado pela Orixá Oxum.