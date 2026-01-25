InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Juju Salimeni arrasa com look ousado em ensaio tècnico da Barroca Zona Sul

A rainha de bateria reverenciou Oxum na Avenida

Juju Salimeni - (crédito: Foto divulgação)
Juju Salimeni - (crédito: Foto divulgação)

Os tamborins já estão esquentando no Anhembi. Na noite deste sábado (24). Juju Salimeni encantou com look ousado todo em dourado e pedrarias para o ensaio técnico da Barroca Zona Sul. A peça foi assinada pelo estilista carioca Felipe Rangel, conhecido por vestir grandes rainhas do carnaval carioca.

Juju Salimeni
Juju Salimeni (foto: Foto divulgação)

A fantasia da rainha de bateria tem mais de 8 mil cristais espelhados e penas douradas com adendo para o abebé, espelho usado pela Orixá Oxum.

TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 25/01/2026 16:07
