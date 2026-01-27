Cariúcha troca SBT por RedeTV! e vai comandar o SuperPop

A televisão brasileira não dorme no ponto e adora uma reviravolta daquelas. Cariúcha acaba de trocar o SBT pela RedeTV! e já chega sentando na cadeira mais simbólica da emissora: o comando do SuperPop, programa que ficou nas mãos de Luciana Gimenez por nada menos que 25 anos. Não é pouca coisa, é troca de guarda, mudança de era e aposta alta.

A saída do Fofocalizando acontece em meio a bastidores agitados, rumores de desgaste e uma movimentação que pegou muita gente de surpresa. Se no SBT Cariúcha dividia espaço, opinião e holofotes, na RedeTV! ela chega como protagonista absoluta, com liberdade, microfone aberto e um programa moldado para sua personalidade explosiva, popular e sem filtro.

Nos corredores da RedeTV!, a aposta é clara: renovar o SuperPop, dar nova linguagem à atração e dialogar com um público mais conectado às redes, ao barulho e à repercussão imediata. Cariúcha representa exatamente isso, engajamento, viralização e uma presença que não passa despercebida, seja amada ou criticada.

Já no SBT, o clima é de capítulo encerrado. A emissora perde uma figura que movimentava conversa, enquanto Cariúcha ganha um trono que por décadas teve dona fixa. Substituir Luciana Gimenez não é tarefa simples, mas a escolha deixa claro que a RedeTV! não quer continuidade, quer ruptura.

E assim, a apresentadora vira a página mais importante da sua carreira até aqui. Sai do banco de comentaristas para assumir um dos palcos mais tradicionais da TV brasileira. Se vai dar certo? A resposta vem no Ibope, nas redes e, claro, na fofoca. Uma coisa é certa: o SuperPop nunca mais será o mesmo.