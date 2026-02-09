Luto no jornalismo de celebridades: morre Letícia Dourado, aos 43 anos, em São Paulo

O jornalismo de celebridades amanheceu mais silencioso neste domingo, 8, com a morte de Letícia Dourado, aos 43 anos, em São Paulo, vítima de um câncer contra o qual lutava há aproximadamente um ano. Discreta no protagonismo, mas gigante nos bastidores, Letícia era considerada uma das maiores e mais confiáveis fontes da imprensa de entretenimento no país.

Jornalista respeitada, Letícia foi responsável por abastecer redações, colunas e programas de televisão com informações que, mais tarde, ganhavam assinatura de grandes nomes do jornalismo. Muitos dos “furos” que movimentaram o noticiário de celebridades nos últimos anos passaram, direta ou indiretamente, por ela.

Tinha como marca registrada o cuidado extremo com suas fontes, sempre muito próximas de artistas, produtores e executivos de emissoras de televisão, o que garantia credibilidade absoluta ao que repassava. Para Letícia, ver uma informação sua confirmada por jornalistas com quem se relacionava profissionalmente era motivo de orgulho e realização.

Nos bastidores, também foi peça fundamental na trajetória de diversos colunistas, ajudando alguns a conquistarem espaço, outros a se manterem empregados em redações e até em programas de televisão. Um trabalho invisível para o público, mas amplamente reconhecido por quem conhece o funcionamento, nem sempre elegante, desse universo das celebridades.

Sem dúvidas, Letícia Dourado fará falta nesse mundinho cavernoso da fama, onde informação é poder e confiança é tudo. Ela deixa o marido e três filhos, além de uma lacuna difícil de ser preenchida na engrenagem silenciosa da imprensa de celebridades.