SBT abre vantagem histórica da concorrência com Brasil X Japão

A transmissão de Brasil x Japão, válido pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo, rendeu excelentes índices de audiência para o SBT na tarde desta segunda-feira (29). Enquanto a bola rolou nos Estados Unidos, das 14h01 às 16h02, a emissora conquistou 12,77 pontos de média na Grande São Paulo, índice que representa sua melhor performance da década na respectiva faixa horária.
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Com um pico de 14,05 pontos, a transmissão liderada por Galvão Bueno abriu uma vantagem expressiva da emissora R. Brasil x Japão conquistou 991% mais telespectadores do que a programação da terceira colocada, que abriu mão de sua grade habitual para transmitir uma atração de defesa dos consumidores e um filme.
O SBT, que cresceu 353% na faixa na comparação com as últimas quatro segundas-feiras, conquistou ainda 5981% mais telespectadores que a emissora B, que também mudou a sua grade de programação. No horário do jogo, a rede exibe em situações normais um programa esportivo e uma revista eletrônica. Ontem, ela levou ao ar a revista eletrônica (em versão pré-gravada) e um telejornal policial.
Desde o início da Copa do Mundo, o SBT foi a TV aberta detentora dos direitos de transmissão que mais ganhou público na Grande São Paulo. No comparativo com o 1º jogo da seleção brasileira, as transmissões das partidas do Brasil já tiveram um aumento de 23% de público na principal metrópole do país. O canal G também cresceu, mas menos do que a equipe liderada por Galvão Bueno (alta de 21%).
No Rio de Janeiro, Brasil x Japão também atingiu ótimos índices de audiência. Foram 9,43 pontos de média, com pico de 10,95, aumentando a média da faixa horária em 240% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores. O SBT conquistou 720% mais telespectadores do que a emissora R, que marcou apenas 1,15 ponto, e 4000% mais público que o canal B, que pontuou apenas 0,23.