Larissa Ferrari fatura milhões com conteúdo adulto e entra para Fatal Fans

A advogada Larissa Ferrari, conhecida por romances com jogadores de futebol, acaba de dar mais um passo em sua carreira dedicada ao conteúdo adulto. A influencer entrou para a Fatal Fans, plataforma de compartilhamento de mídia digital com acesso mediante assinatura paga.

A Fatal Fans, que recentemente fechou um patrocínio milionário com o Corinthians, é uma plataforma focada na veiculação de fotos e vídeos exclusivos criados pelos próprios produtores de conteúdo. O usuário paga uma assinatura para ter acesso ao conteúdo.

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Larissa Ferrari (foto: Foto Divulgação)

A empreitada não é novidade para Larissa. A advogada também é conhecida como “musa do Privacy”, outra plataforma dedicada ao conteúdo adulto. Ela diz já ter faturado mais de R$ 1 milhão com a comercialização de mídia digital.

“Decidi entrar para a Fatal Fans como forma de expandir ainda mais o meu alcance nas plataformas de conteúdo adulto por assinatura”, afirma Larissa, que na plataforma se descreve como “loirinha, apaixonada por futebol e sempre online para quem gosta de uma atenção diferenciada”.

Larissa Ferrari (foto: Foto Divulgação)

A advogada, vale lembrar, é ex-affair do francês Dimitri Payet. Ela teve um relacionamento extraconjugal conturbado com o ex-jogador do Vasco da Gama, incluindo acusações de agressões físicas e humilhações.

Vascaína, Larissa também se envolveu com outros jogadores que vestiram a camisa do time carioca, como Maicon Roque (atualmente no Coritiba) e Johan Rojas, ainda atleta do clube. Entre outros casos com famosos, Larissa também afirma ter se envolvido com o ator Henry Castelli e o cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno.

Larissa Ferrari (foto: Foto Divulgação)

“Não tenho dúvidas de que o meu espaço na Fatal Fans será tão bem-sucedido quanto no Privacy. Sei que vou conseguir chegar a um público ainda maior que não vai se decepcionar com o que vai encontrar por lá”, assegura a advogada.