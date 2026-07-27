Geninho do hit "Peão Tatuado" conquista o Brasil e avalia pré conceito com Agro Funk

Antes de conquistar o público sertanejo e ver seu maior sucesso ganhar uma nova versão na voz de um dos artistas mais respeitados do gênero, Geninho precisou enfrentar a resistência de quem ainda torce o nariz para o Agro Funk. Mas, ao que tudo indica, esse preconceito ficou pequeno diante da força de um fenômeno que já atravessa o Brasil.

Com o hit “Peão Tatuado”, um dos mais executados do momento, o cantor tem percorrido o país levando sua mistura de batidas do funk com a identidade do universo agro, conquistando um público cada vez maior e consolidando um movimento que ganha força a cada show.

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Em entrevista exclusiva à Coluna do Sodré, Geninho falou sobre o sucesso meteórico da música, revelou a expectativa para sua aguardada estreia no palco da tradicional casa sertaneja Villa Country e comentou o preconceito que ainda existe em torno do estilo.

“O Agro Funk chegou para mostrar que a música não tem barreiras. Ainda existe preconceito, mas quando a galera conhece o trabalho e vê a energia dos shows, isso muda completamente”, afirmou o artista.

Outro motivo de comemoração para Geninho foi a regravação de “Peão Tatuado” pelo cantor Daniel. Para ele, o gesto representa muito mais do que uma homenagem.

“Foi uma honra. O Daniel é uma referência na música sertaneja. Ver um artista desse tamanho gravando minha música mostra que estamos no caminho certo e, de certa forma, abre portas para que o Agro Funk seja cada vez mais respeitado dentro do sertanejo.”

Vivendo a melhor fase da carreira, Geninho segue colecionando apresentações pelo país e se prepara para novos desafios. Com uma agenda intensa e um dos maiores sucessos do ano, o cantor prova que o Agro Funk deixou de ser uma aposta para se tornar uma realidade no mercado musical brasileiro.