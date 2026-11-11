Mara Maravilha, Adriana Bombom, Barbara Borges, Isadora Ribeiro, Claudia Alencar, Du Moraes e Thiago Sodré celebram o aniversário de Edu Costa

O empresário carioca Edu Costa, reconhecido por sua atuação no meio empresarial e no universo das celebridades, comemorou seus 47 anos em grande estilo na noite deste sábado, 7 de novembro. A celebração aconteceu em seu novo empreendimento gastronômico, um restaurante localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Para brindar a chegada de um novo ciclo, Edu recebeu amigos e personalidades conhecidas da televisão e do entretenimento. Entre os convidados que passaram pela comemoração estavam Mara Maravilha, Adriana Bombom, Isadora Ribeiro, Claudia Alencar, Du Moraes e o jornalista e colunista Thiago Sodré, além de outros nomes que fizeram questão de prestigiar o aniversariante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em clima de descontração e confraternização, a festa reuniu diferentes gerações de artistas e personalidades da mídia, transformando o aniversário em um verdadeiro encontro de famosos na noite carioca.

A comemoração também teve um significado especial para o empresário, que celebrou a nova idade cercado de amigos e convidados ilustres, em uma noite que uniu amizade, gastronomia e muito prestígio.