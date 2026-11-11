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Por: Thiago Sodré

Mara Maravilha, Adriana Bombom, Barbara Borges, Isadora Ribeiro, Claudia Alencar, Du Moraes e Thiago Sodré celebram o aniversário de Edu Costa

Empresário carioca reuniu uma constelação de famosos em comemoração aos seus 47 anos, realizada em seu novo restaurante, em Copacabana, na zona sul do Rio.

Adriana bombom, Edu Costha, Mara Maravilha e Barbara Borges - (crédito: Foto divulgação)
Adriana bombom, Edu Costha, Mara Maravilha e Barbara Borges - (crédito: Foto divulgação)

O empresário carioca Edu Costa, reconhecido por sua atuação no meio empresarial e no universo das celebridades, comemorou seus 47 anos em grande estilo na noite deste sábado, 7 de novembro. A celebração aconteceu em seu novo empreendimento gastronômico, um restaurante localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

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Para brindar a chegada de um novo ciclo, Edu recebeu amigos e personalidades conhecidas da televisão e do entretenimento. Entre os convidados que passaram pela comemoração estavam Mara Maravilha, Adriana Bombom, Isadora Ribeiro, Claudia Alencar, Du Moraes e o jornalista e colunista Thiago Sodré, além de outros nomes que fizeram questão de prestigiar o aniversariante.

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Em clima de descontração e confraternização, a festa reuniu diferentes gerações de artistas e personalidades da mídia, transformando o aniversário em um verdadeiro encontro de famosos na noite carioca.

A comemoração também teve um significado especial para o empresário, que celebrou a nova idade cercado de amigos e convidados ilustres, em uma noite que uniu amizade, gastronomia e muito prestígio.

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 11/11/2026 11:50
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