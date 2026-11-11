Lucas Guimarães revela prejuízo de mais de R$ 10 milhões após ser roubado por equipe e empresários

Uma revelação surpreendente marcou o balanço de 2026 feito por Lucas Guimarães durante entrevista ao portal LeoDias. O influenciador contou que foi vítima de um golpe milionário e teve mais de R$ 10 milhões desviados por integrantes de sua equipe e empresários que administravam sua carreira, especialmente os negócios relacionados ao programa Eita, Lucas!, exibido pelo SBT.
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Apesar do prejuízo gigantesco, que atingiu diretamente um dos maiores sonhos de sua trajetória profissional, o de se consolidar como apresentador de televisão, Lucas deixou claro que não pretende desistir. O influenciador também fez questão de esclarecer que o episódio não tem qualquer relação com o SBT, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à sua equipe particular e aos empresários que cuidavam de seus projetos.
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