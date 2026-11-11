Lucas Guimarães revela prejuízo de mais de R$ 10 milhões após ser roubado por equipe e empresários

Uma revelação surpreendente marcou o balanço de 2026 feito por Lucas Guimarães durante entrevista ao portal LeoDias. O influenciador contou que foi vítima de um golpe milionário e teve mais de R$ 10 milhões desviados por integrantes de sua equipe e empresários que administravam sua carreira, especialmente os negócios relacionados ao programa Eita, Lucas!, exibido pelo SBT.

Apesar do prejuízo gigantesco, que atingiu diretamente um dos maiores sonhos de sua trajetória profissional, o de se consolidar como apresentador de televisão, Lucas deixou claro que não pretende desistir. O influenciador também fez questão de esclarecer que o episódio não tem qualquer relação com o SBT, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à sua equipe particular e aos empresários que cuidavam de seus projetos.