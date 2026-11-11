Funcionária de condomínio procura Jojo Todynho e pede ajuda para salvar o marido que aguarda cirurgia pelo SUS

Uma funcionária do condomínio onde mora Jojo Todynho decidiu recorrer à ajuda da famosa em uma situação dramática. A mulher bateu à porta da cantora para pedir socorro pelo marido, que enfrenta problemas na rede pública de saúde e aguarda uma transferência hospitalar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para conseguir realizar uma cirurgia no coração.

Segundo o relato da funcionária, ela já teria conseguido uma decisão favorável na Justiça, inclusive com determinação de multa diária contra a prefeitura pelo descumprimento da ordem. Apesar disso, até o momento, nenhuma providência teria sido tomada para garantir a transferência do paciente.

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Sem conseguir uma solução, a mulher teria decidido recorrer à visibilidade de Jojo Todynho para tentar dar repercussão ao caso e conseguir ajuda para o marido.

A situação chama atenção especialmente porque Jojo já protagonizou polêmicas anteriormente ao criticar o atendimento oferecido pelo SUS. Resta saber se a cantora vai se manifestar ou se envolver na situação da funcionária de seu próprio condomínio.