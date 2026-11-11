Matheus Braga celebra 40 anos e homenageia o pai, Dr. Wilson Ribot, pelos 70, com super festa para 450 convidados no Rio

Uma festa, dois aniversários e muitas histórias para celebrar. O empresário e economista Matheus Braga comemorou seus 40 anos de uma maneira especial: ao lado do pai, Dr. Wilson Ribot, que completou 70. Embora os aniversários aconteçam em datas diferentes - Dr. Ribot nasceu em 15 de outubro e Matheus faz aniversário em 24 de novembro, pai e filho decidiram reunir familiares e amigos em uma celebração conjunta, realizada no dia 6 de novembro, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro.



A festa reuniu cerca de 450 convidados em uma superprodução. A decisão de comemorar as duas datas juntas nasceu da profunda admiração que Matheus tem pelo pai, pediatra de trajetória reconhecida e uma de suas maiores referências pessoais. Caçula de três filhos, o empresário mantém uma relação de carinho e proximidade com Dr. Ribot.

Matheus Braga celebra 40 anos (foto: Fotos Reginaldo teixeira)



A celebração foi uma oportunidade de homenagear o pai e reunir pessoas importantes na história da família. “Quando comecei a pensar na comemoração dos meus 40 anos, percebi que não faria sentido celebrar esse momento sem homenagear uma das pessoas mais importantes da minha vida: meu pai. Ele está completando 70 anos e sempre foi uma das minhas maiores referências, alguém por quem tenho uma admiração enorme. Achei que seria muito mais especial reunir nossos amigos e nossa família para celebrar essas duas datas juntos. Mais do que uma grande festa, foi uma noite de gratidão, de boas lembranças e de celebração da vida. Chegar aos 40 podendo brindar os 70 anos dele é um presente para mim”, diz Matheus Braga.



A escolha do Itanhangá Golf Club também carrega um significado afetivo. Pai e filho compartilham a paixão pelo golfe e frequentam o clube, tornando o espaço o cenário ideal para a comemoração.



Empresário em expansão internacional, mas sem perder a simplicidade. Matheus Braga vive uma fase excelente, com atuação no mercado de gestão de carreira de jogadores de futebol, o empresário mantém escritórios no Rio de Janeiro, em Madri e em Dubai, consolidando sua presença no mercado esportivo internacional.



Seu trabalho envolve a identificação de jovens talentos, o acompanhamento de suas carreiras e a criação de oportunidades no futebol internacional. Entre os nomes que já passaram pela agência da qual é sócio está Marcelo, ex-jogador do Real Madrid e da seleção brasileira.



Apesar da rotina intensa de viagens e dos negócios internacionais, Matheus preserva uma característica que chama a atenção de quem convive com ele: a simplicidade.



“O Matheus é um cara simples. Ele está crescendo muito profissionalmente, mas continua sendo uma pessoa extremamente acessível. É carismático, generoso, tem um coração enorme e conquista todo mundo com muita naturalidade. Da minha parte, foi amor à primeira vista. Ele merece todas as conquistas que está vivendo”, conta Leco Biagioni.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Matheus Braga celebra 40 anos (foto: Fotos Reginaldo teixeira)



A ligação de Matheus com o futebol também tem raízes familiares. Sua mãe, Silvia Weber, pertence a uma família gaúcha com vínculos com o Sport Club Internacional. Um tio materno, que presidiu o clube, teve papel importante em sua aproximação com o mercado esportivo.



Pai de Gabriel, fruto de seu casamento anterior com a jornalista Fernanda Gentil, Matheus também valoriza a experiência da paternidade, o que torna ainda mais simbólica a celebração ao lado do próprio pai.



Oceano e floresta inspiram a cenografia - Para transformar a festa em uma experiência marcante, Biagioni desenvolveu um projeto cenográfico inspirado em dois elementos da natureza: o oceano e a floresta. A proposta nasceu das cores escolhidas pelos aniversariantes, azul e verde, e ganhou uma interpretação visual que representa o encontro de duas gerações.



A identidade visual da festa foi assinada pelo designer Naiche Monteiro, responsável por um projeto exclusivo para a celebração, com atenção à estética, à personalização e aos detalhes da ambientação.



A experiência começava na chegada. Os convidados eram recebidos com welcome drinks e serviço de chapelaria, antes de atravessarem um túnel cenográfico que dava acesso ao primeiro ambiente da festa. Nesse espaço, estavam o bolo, a mesa de doces e lounges com poltronas de veludo e mesas espelhadas. Todo o piso recebeu uma composição visual exclusiva, com elementos de paisagismo e arte gráfica.



A recepção contou com trilha sonora do pianista Daniel Frydman. Depois desse primeiro momento, foi aberta a área externa, que abrigava uma grande pista de dança. O espaço recebeu uma cobertura especial revestida com folhagens de costela-de-adão, além de palco, telão de LED e bares.



Pub inglês exclusivo para Dr. Ribot - Uma das grandes surpresas da noite foi o pub inglês montado especialmente para Dr. Wilson Ribot. Apaixonado por whisky, o aniversariante ganhou um ambiente reservado para receber amigos próximos, com degustação de diferentes rótulos e uma mesa especial de antepastos.

Matheus Braga celebra 40 anos (foto: Fotos Reginaldo teixeira)



O espaço intimista, instalado dentro da grande festa, foi também uma das formas encontradas por Matheus para homenagear o pai e transformar a celebração em uma experiência personalizada.

Do piano ao pagode: atrações escolhidas com significado afetivo - A programação musical foi pensada para agradar às diferentes gerações presentes na festa.



Além do pianista Daniel Frydman, a noite contou com o DJ Lucce Pedro e a Banda Ploc, conhecida por seu repertório inspirado nos sucessos dos anos 1980. A escolha da banda foi um presente de Matheus para o pai.



O empresário também fez questão de incluir uma dupla sertaneja, gênero musical de que é fã, e um grupo o pagode da banda SHOWDI formado por amigos que vieram do Rio Grande do Sul especialmente para a comemoração. As escolhas deram à programação um significado pessoal, reunindo diferentes estilos musicais em uma noite de celebração.

Gastronomia escolhida pela mãe de Matheus



O bufê foi assinado pelo chef Sérgio Avelino, mas o cardápio foi inteiramente escolhido por Silvia Weber, mãe de Matheus e esposa de Dr. Ribot, que fez questão de participar dos preparativos da comemoração.



Entre as entradas estavam casquinha de siri com raspas de limão-siciliano e torradas, mini quiche de alho-poró, gratinado de cebola com alecrim no pão italiano e batatinhas recheadas com salmão e alcaparras.



O serviço também incluiu bolinhos de bacalhau, camarões empanados com molho de estragão, camarões crocantes com molho agridoce, dadinhos de tapioca com queijo coalho e melaço, kafta de cordeiro com molho de hortelã, crocantes de frango com molho teriyaki e pastéis de queijo meia cura com barbecue de pimenta.



Mini filé Wellington, espetinhos de mignon, biju com crostini de bacalhau, arroz com frutos do mar, creme de aipim com costelinha e escondidinho de frango com Catupiry completaram o menu.



O bar ficou sob o comando da Cocktails and Dreams, empresa de Búzios escolhida por Matheus. A carta de coquetéis ganhou opções como Moscow Mule, Fitzgerald, Flor de Lins, Brasileirinho, Aperol Spritz e caipirinhas, além de whisky e champanhe. Ao longo da noite, também foram servidas doses de Balena e Bananinha.



Para os convidados que permaneceram na festa até a madrugada, uma surpresa: hambúrgueres e batatas fritas do McDonald's.



Bolo de quatro andares, doces especiais e mimos - O bolo cenográfico de quatro andares levou a assinatura da Cake Garrido's e seguiu a paleta da festa, em tons de verde-escuro e azul-marinho, com detalhes dourados. Os sabores escolhidos foram chocolate branco com limão-siciliano e nozes, ambos com massa branca.



A mesa de doces reuniu criações de Tatiana Nunes, Barriga de Freira e Ju Lacerda. O cuidado com os convidados também se estendeu aos banheiros, que receberam kits de higiene, perfumes franceses, balas, chicletes e outros mimos.



O ponto alto da noite: parabéns em família - O momento mais emocionante da festa aconteceu na hora do tradicional parabéns, quando Matheus Braga e Dr. Wilson Ribot subiram ao palco acompanhados de toda a família e com direito a cascata de champanhe.



O momento simbolizou a essência da comemoração: mais do que festejar duas datas especiais, celebrar os laços familiares, as histórias compartilhadas e a admiração que une duas gerações.



Mais do que uma grande produção, a festa foi uma celebração dos vínculos familiares e da admiração entre pai e filho. Para Biagioni, a personalidade de Matheus é um dos aspectos mais marcantes do projeto.



“Ele quis uma festa com a cara dele, valorizando a música de que gosta, o conforto dos convidados, a gastronomia e, principalmente, as pessoas que fazem parte da sua história”, destaca Biagioni.



Uma noite para celebrar duas gerações, duas histórias e um sentimento em comum: a admiração de um filho pelo pai.