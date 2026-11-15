Ex-apresentador de TV teria sido flagrado em situação constrangedora em escada de emergencia em um shopping de São Paulo

Os bastidores do mundo das celebridades guardam histórias que nem sempre chegam ao conhecimento do grande público. Desta vez, o personagem é um ex-apresentador de televisão que anda afastado das telinhas, mas segue bastante presente nas plataformas digitais e com uma agenda de viagens movimentada.

Segundo informações que circulam nos bastidores, o famoso teria sido flagrado em uma situação bastante comprometedora na escada de emergência de um shopping em São Paulo. E não estamos falando de um simples encontro casual!

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A cena teria sido tão constrangedora que o apresentador teria ficado em uma verdadeira saia-justa. Para ser mais direto, teria sido pego de calça arriada!

O episódio, que poderia ter terminado em um escândalo público, aparentemente foi contornado depois de uma conversa e de um suposto acordo entre os envolvidos.

Por enquanto, o assunto permanece longe dos holofotes. Mas fica a pergunta: quem é o ex-apresentador que protagonizou esse episódio digno de roteiro de novela?