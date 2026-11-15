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Por: Thiago Sodré

Ex-apresentador de TV teria sido flagrado em situação constrangedora em escada de emergencia em um shopping de São Paulo

Longe das telinhas, mas bastante ativo nas redes sociais e sempre circulando pelo mundo, o famoso, na faixa dos 45 anos, teria protagonizado uma cena daquelas em uma escada de emergência. Um suposto acordo teria evitado que o episódio virasse um escândalo.

Foto ilustrativa - (crédito: reprodução inbternet)
Foto ilustrativa - (crédito: reprodução inbternet)

Os bastidores do mundo das celebridades guardam histórias que nem sempre chegam ao conhecimento do grande público. Desta vez, o personagem é um ex-apresentador de televisão que anda afastado das telinhas, mas segue bastante presente nas plataformas digitais e com uma agenda de viagens movimentada.

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Segundo informações que circulam nos bastidores, o famoso teria sido flagrado em uma situação bastante comprometedora na escada de emergência de um shopping em São Paulo. E não estamos falando de um simples encontro casual!

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A cena teria sido tão constrangedora que o apresentador teria ficado em uma verdadeira saia-justa. Para ser mais direto, teria sido pego de calça arriada!

O episódio, que poderia ter terminado em um escândalo público, aparentemente foi contornado depois de uma conversa e de um suposto acordo entre os envolvidos.

Por enquanto, o assunto permanece longe dos holofotes. Mas fica a pergunta: quem é o ex-apresentador que protagonizou esse episódio digno de roteiro de novela?

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Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 15:32
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