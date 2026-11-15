Aos 74 anos, Vera Fischer revela por que evita procedimentos estéticos: "Medo de não me reconhecer"

Vera Fischer mostrou que não tem medo de falar sobre o envelhecimento e fez uma reflexão sincera sobre os procedimentos estéticos. Aos 74 anos, a atriz revelou que prefere manter suas características naturais e explicou o motivo de evitar intervenções para modificar a aparência.

Durante uma palestra, Vera confessou que tem medo de passar por tantas transformações estéticas a ponto de olhar no espelho e não se reconhecer mais.

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A declaração chamou atenção pela reflexão sobre os padrões de beleza e a pressão estética que ainda cercam as mulheres, especialmente aquelas que vivem sob os holofotes. Para Vera, preservar a própria identidade também faz parte do processo de envelhecer.