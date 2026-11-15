InícioColunistas#Coluna do Sodré
Por: Thiago Sodré

Aos 74 anos, Vera Fischer revela por que evita procedimentos estéticos: "Medo de não me reconhecer"

Durante uma palestra, atriz falou abertamente sobre o envelhecimento e confessou ter receio de olhar no espelho e não reconhecer a própria imagem.

Vera Fischer - (crédito: Foto reprodução internet)
Vera Fischer - (crédito: Foto reprodução internet)

Vera Fischer mostrou que não tem medo de falar sobre o envelhecimento e fez uma reflexão sincera sobre os procedimentos estéticos. Aos 74 anos, a atriz revelou que prefere manter suas características naturais e explicou o motivo de evitar intervenções para modificar a aparência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante uma palestra, Vera confessou que tem medo de passar por tantas transformações estéticas a ponto de olhar no espelho e não se reconhecer mais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração chamou atenção pela reflexão sobre os padrões de beleza e a pressão estética que ainda cercam as mulheres, especialmente aquelas que vivem sob os holofotes. Para Vera, preservar a própria identidade também faz parte do processo de envelhecer.

  • Google Discover Icon
TS
TS

Thiago Sodré

    Por Thiago Sodré
    postado em 15/11/2026 16:03
    x