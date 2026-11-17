Um conhecido cantor sertanejo parece estar vivendo uma nova fase no amor. Noivo e com planos de construir uma vida ao lado da futura esposa, o artista está investindo na construção de uma mansão. Até aí, tudo normal. O detalhe curioso, porém, está no endereço escolhido.
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É que o condomínio onde o sertanejo está construindo sua nova residência também é o endereço de uma mulher que já esteve envolvida em uma antiga polêmica de sua vida amorosa.
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Para quem não se lembra, quando o cantor ainda se relacionava com uma famosa artista sertaneja, este colunista trouxe à tona uma história envolvendo uma suposta amante. O episódio provocou grande repercussão na época e rendeu, inclusive, uma entrevista com a própria personagem.
O tempo passou, o relacionamento chegou ao fim e o cantor seguiu em frente. Agora, noivo e prestes a começar uma nova etapa, ele pode acabar tendo como vizinha justamente uma mulher ligada a um dos capítulos mais comentados de seu passado.
Coincidência de endereço ou uma escolha que promete render assunto? Vai saber! O fato é que, se a futura esposa resolver investigar a vizinhança, talvez encontre histórias que vão muito além da arquitetura das casas.
E fica a pergunta: será que o passado realmente ficou para trás ou apenas mudou de endereço?