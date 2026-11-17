Guitarrista, que enfrenta um câncer de pâncreas, tranquilizou o público sobre sua recuperação e confirmou presença nos próximos shows da banda.

Uma notícia para comemorar! Tony Bellotto, de 66 anos, anunciou que está se recuperando e que voltará aos palcos ao lado dos companheiros do Titãs nas próximas apresentações.

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O músico passou por uma internação no início de novembro, após uma intercorrência clínica, e precisou se afastar temporariamente dos compromissos profissionais por recomendação médica. Sua ausência chegou a preocupar os fãs, especialmente por conta do histórico de saúde.

Em março de 2025, Tony revelou ter sido diagnosticado com câncer de pâncreas. Na ocasião, passou por uma cirurgia para retirada do tumor e realizou sessões de quimioterapia.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (16), o guitarrista fez questão de agradecer o carinho recebido e tranquilizou os admiradores.

“Eu estou melhorando e estarei de volta nos próximos shows dos Titãs”, afirmou.

Tony também agradeceu aos colegas de banda, que mantiveram a agenda de apresentações durante sua ausência.

A notícia da volta do músico é, sem dúvida, motivo de alegria para os fãs do Titãs. Afinal, quando o assunto é saúde, cada conquista merece ser celebrada. E que venham muitos palcos pela frente!