Existe uma diferença enorme entre contar a história de um crime e transformar uma pessoa condenada por um dos assassinatos mais chocantes do Brasil em protagonista de um produto de entretenimento. E é justamente nesse limite que a Netflix precisa ser questionada.

Mais de duas décadas depois do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, Suzane volta a ocupar espaço diante das câmeras, revisitando um episódio que marcou profundamente a sociedade brasileira. Condenada a 39 anos e seis meses de prisão por sua participação no planejamento e na execução do crime, ao lado dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, ela agora retorna ao centro de uma narrativa que inevitavelmente desperta indignação.

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O que incomoda não é simplesmente a existência de um documentário sobre o caso. É a maneira como essa história é transformada em entretenimento e a exposição concedida a alguém cuja participação no assassinato dos próprios pais foi reconhecida pela Justiça.

Ver Suzane sorrindo diante das câmeras, enquanto revisita uma história marcada por tamanha brutalidade, causa desconforto. Não se trata de exigir que ela permaneça em silêncio para sempre, mas de questionar as escolhas editoriais de uma produção que coloca a condenada novamente sob os holofotes.

E a crítica não pode parar nela.

A Netflix, como uma das maiores plataformas de streaming do mundo, também precisa responder pelo conteúdo que escolhe produzir, distribuir e promover. Afinal, não estamos falando de uma ficção ou de uma polêmica passageira, mas de uma tragédia real, com vítimas que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas.

A produção também merece questionamentos. Qual foi a preocupação em preservar a memória de Manfred e Marísia? Quanto espaço foi destinado às vítimas em comparação com a exposição da condenada? Até que ponto a narrativa busca contextualizar o crime e até que ponto aposta no impacto de ter Suzane diante das câmeras?

Outro assunto que aumenta a controvérsia é a informação sobre um suposto pagamento de R$ 500 mil pela participação de Suzane. O valor não foi confirmado oficialmente e, portanto, precisa ser tratado com cautela. Ainda assim, levanta uma discussão legítima: é aceitável que pessoas condenadas por crimes tão graves possam transformar a própria história criminal em uma oportunidade de negócio?

Documentários sobre crimes reais podem ter importância histórica, jornalística e social. Podem discutir comportamento, justiça, sistema prisional e ressocialização. Mas isso não significa que estejam imunes a críticas ou que qualquer estratégia de exposição seja justificável.

Também não se trata de censura. A Netflix tem liberdade para produzir e o público tem liberdade para assistir. Mas a sociedade também tem o direito de questionar a exploração comercial de uma tragédia dessa dimensão.

Existe algo que não pode ser esquecido nessa história: Manfred e Marísia não tiveram a oportunidade de contar suas versões, defender suas memórias ou reconstruir suas vidas. Foram vítimas de um crime brutal e não podem ser reduzidos a meros coadjuvantes de uma narrativa cujo principal chamariz é justamente a filha condenada por suas mortes.

Afinal, antes de existir um documentário, uma estratégia de divulgação ou uma promessa de audiência mundial, existiram duas pessoas assassinadas dentro da própria casa.

E isso deveria pesar muito mais do que qualquer número de visualizações.

Porque nem tudo precisa virar entretenimento. E a memória de duas vítimas não pode ser tratada como simples cenário para mais um sucesso de streaming.