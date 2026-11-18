O fenômeno da música romântica latina Sin Bandera está chegando ao Brasil pela primeira vez. O duo desembarca na capital paulista no dia 19 de fevereiro de 2027, no Vibra São Paulo, com a aclamada turnê “Escenas Tour”. A venda oficial de ingressos começa nesta terça-feira (17 de novembro), a partir das 10h, pelo site da Passline (acesse aqui).

Com a “Escenas Tour”, que já passou por países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Paraguai, o mexicano Leonel García e o argentino Noel Schajris celebram mais de duas décadas de trajetória revisitando os grandes sucessos que transformaram o duo em uma das maiores referências do pop latino contemporâneo. No repertório, não faltarão clássicos atemporais que atravessaram gerações e acumulam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais, como “Entra en Mi Vida”, “Mientes Tan Bien”, “Que Lloro”, “Suelta Mi Mano” e “Kilómetros”.

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Sio Bandeira (foto: Foto divulgação)

Apesar de ser a primeira passagem pelos palcos brasileiros, a música da dupla já faz parte da memória afetiva do país há mais de vinte anos. Suas composições ganharam versões icônicas em português na voz de grandes nomes da música nacional, com destaque para “Mentes Tão Bem” (versão de “Mientes Tan Bien”), gravada por Zezé Di Camargo & Luciano para a trilha sonora da novela Celebridade, da TV Globo, e “Choro” (versão de “Que Lloro”), sucesso na interpretação do cantor Leonardo. Além disso, em suas gravações originais em espanhol, as canções do duo embalaram trilhas sonoras de novelas mexicanas exibidas no Brasil pelo SBT e que marcaram época, como Amor Real (com o tema principal homônimo “Amor Real”), Mariana da Noite (“Para Alcanzarte”), A Madrasta (“Que Me Alcance la Vida”), consolidando uma base fiel de fãs brasileiros.

Formado em 2000 na Cidade do México, o Sin Bandera redefiniu a balada pop em espanhol ao unir duas das vozes e compositores mais respeitados da música latina. Gerando estrondoso já com o álbum de estreia homônimo “Sin Bandera” (2002) e passando por discos consagrados como “De Viaje” (2003) e “Mañana” (2005), Leonel e Noel conquistaram dois prêmios Latin GRAMMY, múltiplos discos de platina e esgotaram algumas das arenas mais prestigiadas do continente americano.

Ao longo da carreira, o duo também somou parcerias de peso com nomes como Laura Pausini, Franco de Vita, Brian McKnight, Reik e Maluma, além de colaborar com artistas como Alejandro Fernández, Thalía, Ha*Ash, Carlos Rivera, Luis Fonsi e Anahí (RBD).

SERVIÇO

Sin Bandera – Escenas Tour

Data: 19 de fevereiro de 2027 (sexta-feira)

Local: Vibra São Paulo

Horário do show: 21h

Abertura dos Portões: 19h

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo/SP – CEP 04795-100

Ingressos: a partir de R$84,50

Classificação: 16 anos. Menores apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.