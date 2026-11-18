A celebração aconteceu na casa dos empresários Fernando Pato e Laudy Machado, que abriram as portas para receber os aniversariantes Andrezinho, Eco, irmão do ator, e Juninho Machado, filho dos anfitriões.

A surpresa foi marcada por muita emoção, carinho e, claro, samba.

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Entre os convidados estavam o ex-jogador Edmundo, o ator Paulinho Vilhena e o influenciador Arthur Martns, Mônica filha de Zeca Pagosinho , além de amigos próximos dos aniversariantes.

A música não poderia ficar de fora da comemoração. Ao som dos grandes sucessos do Molejo, os convidados entraram no clima da festa, e um dos momentos mais animados aconteceu quando Edmundo cantou ao lado de Andrezinho o clássico “Samba Rock do Molejão”, levando todos a acompanharem a apresentação.

Eri Johnson, Edmundo, Andrezinho e Paulinho Vilhena (foto: Foto divulgação)

Muito emocionado, Andrezinho fez questão de agradecer diversas vezes ao amigo Eri Johnson pela surpresa, destacando o carinho e a importância da amizade de tantos anos.

A noite foi marcada por encontros, alegria, música e uma celebração especial da amizade, em clima descontraído e cheio de boas lembranças.