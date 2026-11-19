Leo Dias estreou em grande estilo na Band. O jornalista mostrou que tem fôlego para novos desafios na televisão e começou sua trajetória na emissora com um resultado bastante positivo. O primeiro episódio de ‘Dossiê Celebridades’, exibido na noite de quarta-feira (18), conquistou bons números e chamou a atenção do mercado televisivo.

De acordo com os dados divulgados pelo TV Pop, a atração registrou média de 0,83 ponto na Grande São Paulo, com pico de 1,15. O desempenho representa um crescimento de 33% em relação à média das quatro quartas-feiras anteriores na mesma faixa horária.

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A estreia também colocou a Band à frente da RedeTV!, que marcou 0,58 ponto, além de alcançar um empate técnico com o SBT durante um minuto. Um resultado que certamente merece ser celebrado nos corredores da emissora.

E não foi apenas a audiência que merece destaque. Leo Dias apresentou uma proposta diferente daquilo que o público está acostumado a acompanhar quando o assunto são celebridades. Em vez de apostar exclusivamente nas notícias quentes e nos bastidores da vida dos famosos, o jornalista investiu em uma narrativa documental, com entrevistas, depoimentos pessoais, histórias marcantes e revelações que ajudam a mostrar o lado menos conhecido de quem vive sob os holofotes.

Na estreia, o tema foi o impacto da fama na saúde mental. Nomes como Whindersson Nunes, Zé Neto, Linn da Quebrada, Izabella Camargo e Diego Hypólito participaram da atração, compartilhando experiências pessoais e momentos delicados de suas trajetórias. O próprio Leo também abriu espaço para falar sobre questões de sua vida.

A escolha do tema e a condução das entrevistas deram ao programa uma identidade própria, mostrando que Leo Dias pode ir muito além da conhecida imagem de jornalista que movimenta o universo das celebridades. Existe ali um comunicador com repertório, personalidade e capacidade de explorar diferentes formatos.

Com 12 episódios previstos, ‘Dossiê Celebridades’ ainda promete abordar assuntos como o cancelamento, o preço da fama, a prisão de Belo e acidentes que marcaram o mundo dos famosos.

A Band tem motivos para comemorar o resultado da estreia. E Leo Dias também: começar um novo projeto com números positivos, boa repercussão e uma proposta editorial que amplia seu espaço na televisão é uma conquista e tanto.

Agora, a expectativa é acompanhar os próximos capítulos dessa parceria. Se a estreia já mostrou a que veio, o jornalista tem uma boa oportunidade de transformar ‘Dossiê Celebridades’ em um dos projetos de destaque da programação da Band.