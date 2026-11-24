Nos bastidores da televisão, uma história pra lá de reservada promete render assunto. Um grupo de atores ligados à TV Globo manteria uma cobertura em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, destinada a encontros íntimos e discretos com outros rapazes.

A movimentação no imóvel, no entanto, já estaria incomodando alguns vizinhos. Segundo relatos de bastidores, o entra e sai de visitantes seria intenso, com chegadas e partidas frequentes de rapazes que prestariam serviços sexuais, em uma dinâmica que lembraria até mesmo um serviço de delivery.

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Além dos encontros coletivos, o apartamento também seria utilizado para atendimentos individuais de alguns dos frequentadores.

Mas o detalhe mais curioso dessa história envolve um diretor veterano, supostamente casado, que seria um dos frequentadores mais assíduos e, ao que tudo indica, estaria por trás da locação do imóvel.

Por enquanto, os nomes permanecem sob absoluto sigilo. Mas, se a vizinhança continuar incomodada com a movimentação, esse segredo pode não ficar escondido por muito tempo.