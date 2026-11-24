Horas depois de protagonizar uma confusão durante a gravação de um podcast, que terminou com a agressão física ao engenheiro Léo, a influenciadora Malévola conversou com exclusividade com a Coluna do Sodré e abriu o jogo sobre o episódio.

Sem demonstrar arrependimento, Malévola afirmou que perdeu a cabeça porque teria sido vítima de transfobia e alegou que já havia avisado que não toleraria provocações desse tipo. A influenciadora também negou que tenha fugido do local para evitar uma eventual prisão em flagrante.

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Malévola (foto: Foto Thiago Sodré)

Durante a conversa, ela também comentou as polêmicas envolvendo episódios de prisão no Egito e no Marrocos, além de rebater versões que circulam sobre sua passagem pelo exterior. Ao falar sobre o assunto, disparou contra Lidiane Gutierrez: “Quem me dera que eu não tivesse passado por toda essa humilhação. Isso foi vida de Lidiane Gutierrez. E, se eu encontrar com ela, eu dou na cara dela”, declarou, pouco antes de entrar em uma festa no Rio de Janeiro.

Malévola também relembrou a rivalidade com Jojo Todynho e a ocasião em que viajou de São Paulo ao Rio de Janeiro para um possível confronto com a cantora, depois de ter sido desafiada pela influenciadora.

Questionada sobre as consequências de suas atitudes, Malévola afirmou que não tem medo de processos judiciais ou de uma possível prisão. Segundo ela, conta com uma equipe jurídica que trabalha 24 horas por dia para defendê-la.

Entre agressões, declarações explosivas, conflitos com outras personalidades e episódios internacionais, Malévola segue colecionando polêmicas e mostrando que não parece disposta a baixar o tom tão cedo.