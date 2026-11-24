Paixões, disputas por atenção, ciúmes e aquele frio na barriga antes do primeiro beijo. O universo dos realities de relacionamento ganha uma nova experiência com Love Lucas, produção exclusiva da Privacy, maior plataforma de monetização de conteúdo do Brasil. Protagonizado por Lucas Guimarães, o micro-reality acompanha uma experiência de convivência em que diferentes pretendentes disputam a atenção do apresentador, entre encontros, desafios e decisões inesperadas. E a semana de 23 a 29 de novembro promete fortes emoções: Lucas finalmente terá seu primeiro date romântico, dará seu primeiro beijo na temporada e precisará escolher mais um participante para deixar a mansão.



A produção também vem movimentando a plataforma. Antes mesmo da estreia, Lucas Guimarães alcançou o primeiro lugar entre os criadores que mais atraíam novos assinantes para a Privacy, considerando especificamente a ativação de novas assinaturas. O resultado reforça o interesse do público pelo projeto e a aposta da empresa em novos formatos de entretenimento.



Quem são os pretendentes que disputam a atenção de Lucas?



Entre os participantes apresentados ao público estão Alex Gallete, influenciador e ex-participante de A Fazenda; Alysson Santana, nutricionista e Mister Pernambuco; Guilherme Matheus, influenciador trans; além de Arthur, Vithoria e Lucas Biank. Mas a produção ainda reserva uma surpresa: um oitavo participante terá sua identidade revelada ao longo dos próximos episódios, prometendo movimentar ainda mais a disputa pelo coração de Lucas.



Na semana anterior, a disputa teve sua primeira baixa: Felipe Fontinelle foi o primeiro eliminado do reality, sem sequer ter tido a oportunidade de conhecer Lucas pessoalmente antes da decisão. Agora, com seis pretendentes ainda na mansão, a competição ganha novos contornos e o apresentador terá que fazer escolhas cada vez mais difíceis.



Primeiro beijo e uma nova eliminação: quem continua na disputa?



A semana começa com uma missão especial para Lucas: escolher, entre os seis pretendentes que continuam na mansão, quem terá a oportunidade de viver um date romântico a dois. Longe dos demais participantes, o encontro marca um momento importante da competição e traz o primeiro beijo da temporada. Mas será que a química vai corresponder às expectativas?



Na terça-feira (24), o romance dá espaço a mais uma decisão difícil. Lucas precisará escolher o segundo participante que deixará o reality. Diferentemente da primeira eliminação, desta vez o apresentador já teve a oportunidade de conviver e conhecer melhor os pretendentes. Quem conseguiu conquistar sua atenção e quem não terá uma segunda chance?



Jogo da Verdade promete confissões e um encontro picante



As emoções continuam com um Jogo da Verdade, que reúne perguntas provocantes, respostas inesperadas e confidências capazes de colocar os participantes em situações delicadas. Depois da dinâmica, Lucas terá que escolher quem considera ter sido o mais sincero para ganhar uma oportunidade especial: um novo date a dois, desta vez com uma proposta mais picante.



Será que a sinceridade será suficiente para conquistar o apresentador ou a escolha vai despertar ainda mais ciúmes entre os participantes?



Beija Eu: quem vai ganhar a atenção de Lucas?



Para fechar a semana, a produção prepara uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada: o Beija Eu. Como o próprio nome sugere, a brincadeira promete aproximar os participantes, provocar iniciativas inesperadas e render novos beijos.



Quem vai tomar a iniciativa? Lucas vai surpreender alguém? E como os outros pretendentes vão reagir às aproximações? Com a disputa cada vez mais acirrada, conquistar o coração do apresentador promete ser uma tarefa nada fácil.



Um novo formato de entretenimento na Privacy



Com direção de Michael Ukstin, Love Lucas conta com 43 episódios em formato vertical e acompanha uma experiência de convivência de 40 dias. A produção aposta em uma narrativa dinâmica, com episódios curtos e diários, aproximando a linguagem dos microdramas e das novelas verticais do universo dos realities de relacionamento.



Além dos episódios, os assinantes também têm acesso a conteúdos pessoais exclusivos, nos quais Lucas compartilha sentimentos, dúvidas e expectativas sobre a experiência, revelando um lado mais íntimo e espontâneo de sua personalidade.



A produção integra a estratégia da Privacy de ampliar sua atuação em entretenimento e lifestyle, investindo em formatos próprios e conteúdos exclusivos. Com a liderança de Lucas na atração de novos assinantes ainda na fase de pré-estreia, Love Lucas representa mais um movimento da plataforma para explorar novas possibilidades de conexão entre criadores e suas comunidades.

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