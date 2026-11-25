Sabrina Sato está na reta final da gravidez e já começa a contagem regressiva para a chegada do segundo filho. A apresentadora anunciou que o bebê se chamará Rio, uma escolha que rapidamente despertou a curiosidade dos internautas e virou assunto nas redes sociais.

O nome diferente gerou uma série de especulações e comentários, mas a Coluna do Sodré conversou com exclusividade com Sabrina durante o Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno, e quis saber o que realmente a levou a escolher esse nome.

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Em uma conversa descontraída, a apresentadora explicou que a decisão partiu de uma vontade pessoal. Sabrina contou que simplesmente gostou do nome Rio e revelou que a escolha também tem relação com seu carinho pela cidade do Rio de Janeiro e pela natureza.

Ela explicou que gosta dos rios de água doce, da beleza da água que corre e de toda a simbologia que envolve esse elemento natural. Ou seja, por trás de tantas especulações, a escolha foi muito mais afetiva e pessoal do que os internautas imaginavam.

Agora, com a chegada do pequeno Rio cada vez mais próxima, Sabrina parece estar tranquila com a decisão e com a repercussão do nome escolhido para o bebê.