Atuação apagada

Tem chamado a atenção de autoridades o perfil baixo da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) diante de tantos fatos que cobram a sua atuação. Adidos policiais e militares estrangeiros envolvidos na organização do G20 não receberam, em momento algum, informação sobre a atuação da Inteligência, mesmo com a presença de vários líderes mundiais no Rio. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) manteve a palavra e não deixou a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência funcionar em 2024, quando lhe coube presidi-la em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores do Senado. É a comissão que cobraria de perto as ações dos órgãos de inteligência.

Temei, bandidos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro adquiriu há dias o software Cellebrite Inseyets, a mais moderna plataforma de tecnologia para desbloqueio e extração de dados de celulares e computadores. Pagou R$ 19,5 milhões. O equipamento vai aumentar em 16 vezes a capacidade de extração de dados da Polícia, e ficará no novo Laboratório de Extração de dados da Subsecretaria de Inteligência e no Instituto de Criminalística Carlos Eboli.

Narrativa

Com a prisão de militares próximos ao general Braga Netto, acusados de conspirarem para dar um golpe e assassinar Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, a Comunicação da Câmara dos Deputados, comandada pelo petista Jilmar Tatto (SP), foi à campo. Na terça, os deputados de esquerda foram entrevistados pela TV Câmara para repercutirem o caso. A oposição aos bolsonaristas está surfando no caso.

Fim de papo

Foi o fim da tramitação da anistia para os presos e ou condenados dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. A morte suicida do homem-rojão – não havia bomba e sim um punhado de foguetes amarrados com ele – em frente ao STF e a operação da PF que prendeu militares que conspiraram pela morte de Lula da Silva calaram todos os defensores do projeto no Congresso Nacional.

Morena à mesa

Natural de Trancoso, balneário no sul da Bahia, a chef Morena Leite – já conhecida nacionalmente – elevou o status de seu nome a outros países atuando em buffets do Planalto e do Itamaraty. Delegações e presidentes se encantaram com os canapés e refeições servidos no G20.

ESPLANADEIRA

