O fraudador quer voltar

Conforme a legislação de São Paulo, a condenação judicial cassa todas as inscrições no mercado de operação das empresas de Mohamad no setor de combustíveis - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Mais uma artimanha de Mohamad Houssein Mourad, o dono da formuladora de combustíveis Copape, amplamente citada aqui por irregularidades em várias frentes. Ele se coloca como vítima no processo de cassação, pela Agência Nacional de Petróleo, da autorização de sua empresa de produzir gasolina. Tem ainda a coragem e dizer que essa proibição fez com o preço da gasolina... subir em São Paulo.

Mas propositalmente, ele se esqueceu de contar que acabou de ter condenação transitada em julgado por vender combustível em quantidade menor do que aparecia na bomba. Segundo a sentença, os postos de Mohamad cobravam o litro de gasolina, mas a bomba só entregava 0.840 mililitros, com chips eletrônicos fraudadores nas máquinas. O consumidor nem percebia. Conforme a legislação de São Paulo, essa condenação judicial cassa todas as inscrições no mercado de operação das empresas de Mohamad no setor. Estamos de olho na Secretaria de Fazenda...

Em euros

Os presidentes da Europa chegaram ao Rio de Janeiro para o G20 com “a mala cheia” para as compras. Governo e empresários estão preocupados com o desenvolvimento do BRICS e o avanço dos investimentos chineses no Brasil. Os italianos, por exemplo, decidiram fazer investimentos maiores em outros setores. Os europeus espalharam a notícia de investimentos em diferentes áreas.

Taiwan x China

O Itamaraty achou exagero os pedidos do presidente da China, Xi Jinping, sobre a segurança nas ruas de Brasília e Rio. Seu staff citou preocupação com manifestantes de Taiwan, que não tem sua independência reconhecida pela China. No Rio, agentes secretos chineses cercaram manifestantes taiwaneses e simpatizantes nas ruas.

Formigueiro de sempre

A Coluna citou que o terminal térreo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 10 portões para embarque, parece um “formigueiro humano”. Há duas semanas, com o temporal e cancelamentos de voos, mais de mil passageiros se amontoaram ombro a ombro. Nada melhorou: um aperto geral, gente dormindo no chão, poucos assentos, muitos quiosques nos saguões. O Congonhas tem de tudo, só não tem conforto.

‘Inferno’ no céu

Reitor do Cristo Redentor, Padre Omar articulava há mais de ano com autoridades do Rio a ideia de que os presidentes do G20 posassem no monumento para a foto oficial. A logística dificultou, quando os staff avisaram que cada um teria de ir num helicóptero, além dos seguranças em outros. O céu ficaria um “inferno”.

Perícia omitida

Peritos criminais da Polícia Federal elogiam a PEC da Segurança Pública, mas avisam que é preciso incluir no texto as atividades da perícia e sua autonomia. Para a APCF, associação da categoria, a proposta capitaneada pela pasta da Justiça só fortalecerá a segurança no Brasil se incluir todos os setores.

ESPLANADEIRA

# Matheus Duarte participa do ‘Papo de Acionista’ , transmitido pelo Diário do Acionista com Ediana Avelar dia 28. #Persol e Netflix lançam óculos inspirados na série Senna nas Óticas Carol. #Colli Books oferece descontos no catálogo de 24 a 29 em campanha de Black Friday. #Chalé da Serra promove Natal Solidário dia 30, em Petrópolis em prol da AMICCA. #CAPEMISA é finalista do Prêmio de Inovação CNseg com case sobre redes sociais. #ONG SP Invisível organiza ceias de Natal para 4.130 pessoas até 23/12.