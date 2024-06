Restaurante Vila Don Patto anuncia a terceira edição de seu ‘Inverno Encantado

A Vila Don Patto, complexo com natureza, lazer e gastronomia localizada no Km 2,5 do Roteiro do Vinho, em São Roque (SP), destaca a terceira edição do projeto “Inverno Encantado”, entre os dias 21 de junho e 11 de agosto, com uma programação que promete momentos especiais para toda a família.



Para o presidente do grupo Vila do Don Patto, Túlio Patto, o período de inverno marca a alta temporada do empreendimento, e nesta edição o evento terá diversas novidades. “Os clientes amam visitar a região durante a estação de inverno e buscam o friozinho esperado da estação, a gastronomia e nossa seleção especial de rótulos de vinhos propiciam um clima especial do período. A programação do Inverno Encantado teve uma ótima aceitação, com registros de momentos especiais para toda a família e já faz parte de nosso calendário anual”, conta o empresário, Túlio Patto.



A Vila manterá a tematização de geleiras por toda área da La Piazza (A Praça), região central do complexo, onde será apresentada a nova atração, a Ice Bubble (experiência fotográfica em uma bolha de ar), espaços instagramáveis, personagens e bonecos temáticos, e diariamente um pocket show teatral interativo onde no final acontece de forma lúdica um verdadeiro show de neve para comemorarmos juntos a estação.

Vila Don Patto Vila Don patto Vila Don Patto Vila Don Patto



“A concepção desta proposta assim como nas edições anteriores é inovar sempre em busca de novidades e ideias. Neste ano uma nova área foi pensada para receber o evento, além da tematização de inverno vamos fazer com que o nosso público leve para casa a experiência de vivenciar momentos únicos e agradáveis ao lado dos personagens que estarão diariamente interagindo em horários específicos em pontos estratégicos para fotos, uma atração divertida e instagramável por dentro de uma gigantesca bolha de ar, única na região e um super show da neve”, explica o diretor de criação e arte, Vinícius Tanzi.



Os personagens presentes para encantar o público serão comandados pelo apresentador “Nevado”. Neste encontro “Floquinho” e “Friaca” convidam a todos para um grande show e os bonecos “Pinguim”, “Urso” Polar”, “Iete” e Boneco de Neve” marcam presença também. “Além de uma apresentação musical divertida e ao vivo, com muita dança, música e teatro, juntos vamos nos divertir em um verdadeiro show da neve relembrando apresentadores que marcaram gerações e construíram histórias, de maneira lúdica e alegre para todas as famílias, em especial as crianças”, finaliza Tanzi.





SERVIÇO:

VILA DON PATTO

INVERNO ENCANTADO – O SHOW DA NEVE

ONDE: Estrada do Vinho, KM 2,5 - Jardim Villaça, São Roque – SP.

Informações: (11) 4711-3001.

Estacionamento: R$12,00 (a diária p/ carros, motos, vans e pedestres). Não é permitido a entrada de ônibus (veículo).