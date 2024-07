Fernanda Retes brilha no 2º Arraiá Encontrinho das Estrelas Mirins, no RJ

Fernanda Retes marcou presença no 2º Encontro das Estrelas Mirins, uma festa junina que aconteceu neste domingo, reunindo grande parte do elenco infantil da TV, streaming, cinema, música e teatro.

Desde o ano passado, esses jovens atores vêm se encontrando e fazendo a festa. Este encontro ocorreu em um condomínio particular na Barra da Tijuca e contou com a presença de mais de 40 atores, incluindo Fernanda Retes, Miguel Galhardo, Fred Garcia, Thales Miranda, Pedro Burgarelli, Miguel Moro, Valentina Melleu, Bernardo Melleu, Samuel Minervino, Luiza Souza, Gabriela Honorato, Arthur Policarpo, Davi Lima, Manu Pacheco, Rodrigo Vidal, Manu Estevão, Lipe Rodrigues, Valentina Couto, Caique Ivo, Pedro Mello, Stefano Agostini, Theo Matos, Alice Camargo, Sophia Guedes, Alice Palmar, Matheus Assis, Miguel Luci Zagno, Luna Teixeira, Ygor Marçal, Davi Callado, Gustavo Costa, Nathália Gonçalves, Giovana Spedrosa, Miguel Campeão, Bruna Negendank e Sophia Rosa.

Para que esse evento acontecesse, a influenciadora e mãe dos atores Bernardo Melleu e Valentina Melleu, Mariana Melleu, juntamente com outras mães e responsáveis legais dos atores, organizou todo o evento. Elas reuniram as crianças e convidaram diversos parceiros e fornecedores, que contribuíram significativamente com a decoração e com os comes e bebes, tornando a festa incrível.

Aproveitando sua fase multifacetada, Fernanda deu uma palhinha de sua playlist, assumindo o papel de DJ por um momento no evento, o que foi uma experiência emocionante para ela.

Foto: Acervo Pessoal via EGOBrazil