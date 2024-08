Jones Donizette lidera corrida pela Prefeitura de Itapecerica da Serra com 9 pontos de vantagem

Uma nova pesquisa de intenção de voto, registrada sob o número SP-06871/2024* no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta Jones Donizette como o favorito na disputa pela Prefeitura de Itapecerica da Serra. Segundo o levantamento, Donizette possui 34,50% das intenções de voto, abrindo uma vantagem de 9,33 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Ramon Corsini, que aparece com 25,17%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Nova S.P. Pesquisas Consultoria Assessoria Jornalismo e Marketing Ltda., que entrevistou 600 munícipes entre os dias 21 e 22 de agosto de 2024. Cenário Eleitoral

Além de Donizette e Corsini, outros candidatos também aparecem na disputa: Dr. Nakano, com 11,00%, e Jorge Costa, com 10,83%. Dra. Luciana e Adriana Abelhão têm 2,83% e 2,17%, respectivamente. O levantamento também mostrou que 0,83% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 12,67% afirmaram que ainda não sabem ou preferiram não opinar.

Análise dos Números

A liderança de Jones Donizette sugere um crescimento contínuo e consolidado de sua campanha, que tem ganhado força nas últimas semanas. A diferença de 9 pontos em relação a Ramon Corsini posiciona Donizette como o favorito, embora o cenário possa sofrer mudanças à medida que a campanha se intensifica.

Enquanto isso, Dr. Nakano e Jorge Costa seguem tecnicamente empatados na terceira e quarta posições, com números próximos. Dra. Luciana e Adriana Abelhão enfrentam o desafio de conquistar mais eleitores para avançar na disputa.

Desafios e Perspectivas

À medida que a campanha avança para sua reta final, todos os candidatos enfrentarão o desafio de mobilizar eleitores indecisos e consolidar suas bases de apoio. Embora a vantagem de Donizette sobre Corsini seja significativa, ainda há espaço para alterações no cenário eleitoral.

Os próximos dias serão críticos para definir o resultado final da eleição, com os candidatos buscando intensificar suas campanhas e atrair os votos restantes. A pesquisa destaca a importância da comunicação e da estratégia política no desenrolar da eleição, especialmente em um cenário onde uma parcela considerável do eleitorado ainda nãoainda não definiu seu voto.