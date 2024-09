Promessa de casa popular vira polêmica na corrida eleitoral de Embu das Artes

A disputa pela prefeitura de Embu das Artes sofreu um abalo nesta semana com a explosão de denúncias contra a candidata Rosângela Santos (PT). Várias pessoas a acusam de envolvimento em um esquema de fraude envolvendo promessas de casas populares. De acordo com os relatos, a candidata teria cobrado quantias mensais de famílias carentes em troca da garantia de uma moradia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma moradora de baixa renda relata o drama vivido. "Nós pagávamos uma quantia todo mês, acreditando que, finalmente, teríamos nossa casa própria. Ela prometeu que nos ajudaria, mas até agora nada aconteceu", desabafou a senhora, visivelmente abalada. O vídeo rapidamente viralizou, gerando uma onda de indignação na cidade.

Conforme as denúncias ganham força, mais pessoas surgem relatando terem sido vítimas do suposto esquema. A promessa de uma casa popular, tão aguardada por centenas de famílias, agora está no centro de um escândalo no meio de sua corrida à eleição municipal. Segundo os denunciantes, os pagamentos mensais eram feitos diretamente a Rosângela ou a intermediários de sua campanha, mas nenhuma providência concreta foi tomada para a construção das moradias.

O atual prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, foi rápido em reagir. Ele publicou vídeos em suas redes sociais repudiando a atitude da candidata. "É inaceitável que alguém use a esperança das pessoas mais vulneráveis para se beneficiar financeiramente. Estamos acompanhando de perto essas denúncias e, se for comprovado, Rosângela Santos deverá responder criminalmente por seus atos", disse o prefeito.

Se as acusações forem confirmadas, Rosângela poderá enfrentar sérias consequências jurídicas, além de ver sua campanha eleitoral ruir. Especialistas em direito eleitoral afirmam que, além das possíveis sanções penais, o caso configura uma grave quebra de confiança pública, o que pode levar à impugnação de sua candidatura.

O episódio ainda está sendo investigado, mas já se tornou o principal tema nas ruas de Embu das Artes. Para muitas famílias, o sonho da casa própria virou pesadelo. O caso levanta uma questão importante sobre o uso da vulnerabilidade social como ferramenta política, algo que, se comprovado, revela uma irresponsabilidade profunda e uma tentativa de manipular o voto de cidadãos que buscam uma vida mais digna.