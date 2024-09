Jones Donizette: Acelerando rumo à vitória com 9,62% de vantagem sobre Ramon Corsini

Itapecerica da Serra, 22 de setembro de 2024 – A mais recente pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Itapecerica da Serra indica que Jones Donizette continua liderando a corrida eleitoral, com uma vantagem de 9,62% sobre o segundo colocado, Ramon Corsini. O levantamento, conduzido entre os dias 20 e 21 de setembro, entrevistou 800 eleitores, e revela que Jones Donizette possui 36,75% das intenções de voto, enquanto Ramon Corsini aparece com 27,13%.

Entre os outros candidatos, Nakano registra 7,50%, Jorge Costa alcança 3,50%, Dr. Luciana soma 1,88% e Adriana Abelhão aparece com 0,88%. Os números reforçam a liderança de Jones Donizettenesta reta final da campanha, destacando o significativo apoio que ele tem recebido da população de Itapecerica da Serra.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto NOVA S.P. Pesquisas Consultoria Assessoria Jornalismo e Marketing Ltda, com uma margem de erro de 4,5% e um nível de confiança de 95%

Faltando apenas 10 dias até as eleições, o cenário político se mantém dinâmico, e a campanha de Jones Donizettedemonstra confiança no trabalho realizado até o momento. "Estamos muito felizes com o resultado da pesquisa e acreditamos que o eleitor de Itapecerica está cada vez mais entendendo nossa proposta para transformar a cidade. Seguimos firmes, dialogando com a população e mostrando nosso compromisso com o futuro de Itapecerica", afirmou o candidato.

As eleições estão marcadas para o dia 06 de outubro, e a expectativa é de uma disputa acirrada, especialmente entre os dois principais candidatos.