Tayguara: Conheça o empresário que lidera o setor de logística e transporte

Tayguara Helou, natural de São Paulo, é um empresário influente no setor de transporte rodoviário, logística, mercado financeiro e tecnologia. Sua trajetória é marcada pela determinação e resiliência, características que ele atribui ao exemplo de seu pai, um empresário que fundou os negócios da família em 1977. Tayguara seguiu os passos do pai, inspirado pela luta e dedicação que presenciou desde jovem.

Com formação em Gestão de Negócios pela Homes College e um bacharelado em Administração de Empresas pela Bond University, ambos na Austrália, além de uma pós-graduação em Gestão Empresarial pela AlphaStrong - FGV, Tayguara começou sua carreira com trabalhos operacionais e, posteriormente, fundou sua própria transportadora. Ele se destacou na empresa da família, estruturando o departamento de controladoria e assumindo papéis de liderança em entidades de classe, como o SETCESP, onde foi presidente por dois mandatos.

Apaixonado por surf, mountain bike e motociclismo, Tayguara acredita que seus hobbies impactam positivamente sua vida profissional, proporcionando o equilíbrio necessário para lidar com as demandas intensas de seu trabalho. Além de seu compromisso com a empresa, ele é um fervoroso católico, dedicado à família e ao bem-estar de todos ao seu redor.

Atualmente, Tayguara é Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios do Grupo BRASPRESS, CEO do Urbano Bank e vice-presidente da NTC & Logística. Ele também se destaca por seu papel social, empregando 12.500 pessoas em todo o Brasil, uma das contribuições que ele considera mais significativas.

Sua jornada não foi isenta de desafios. Em março do ano passado, Tayguara sofreu um grave acidente que resultou em queimaduras graves, mas superou a adversidade com o apoio de sua família e sua fé inabalável. Este episódio apenas fortaleceu sua determinação de continuar crescendo, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Com planos ambiciosos para o futuro, Tayguara busca expandir seus negócios e criar a maior multinacional de logística do Brasil, além de desenvolver o maior banco digital focado em empresas do mundo. Ele acredita que o sucesso vem da dedicação, da fé e do compromisso em ajudar aqueles que estão ao seu redor, sempre buscando ser melhor a cada dia.