Carol Kordon cria experiências transformando o futuro por meio de inovação e propósito

Com uma trajetória inspirada e uma visão disruptiva, Carolina Kordon transformou sua paixão pela criatividade e propósito em uma das principais agências de experiência de marca do Brasil: a Kordon Share of Experience. Mais do que criar eventos e ativações, a Kordon é uma força motriz para a transformação, desenvolvendo projetos proprietários, cada um com um objetivo claro de transformação. Desde iniciativas que promovem a sustentabilidade e o meio ambiente, até ações voltadas para a diversidade e a inclusão, especialmente com foco na felicidade feminina.



Nascida com o talento para transformar ideias em experiências inesquecíveis, Carolina sempre acreditou no poder das conexões humanas. Sua trajetória é marcada pela coragem de pensar diferente e pela determinação em usar a criatividade para causar impacto real. Foi com esse propósito que ela fundou a Kordon, uma agência que tem como essência a palavra experiência. Para Carolina, cada projeto deve ser uma ferramenta de transformação, indo além do efêmero e tocando em questões que moldam o futuro.



“A Kordon nasceu para ser mais do que uma agência. Somos de experiências com propósito, unindo criadores e pessoas em ações que impactam a sociedade de forma positiva”, explica Carolina. “Queremos construir um futuro em que a educação, a sustentabilidade e a inclusão sejam parte central de todas as discussões.” Karol Kordon



Entre os projetos emblemáticos de Kordon estão iniciativas que integram tecnologia e educação para preparar as novas gerações, ações de impacto ligadas à COP30 – a maior conferência climática do mundo, que será sediada no Brasil –, e experiências que celebram a diversidade e a força das mulheres.



A história de Carolina Kordon reflete sua filosofia de trabalho. Criativa, perspicaz e com uma visão única no mercado, ela lidera a Kordon Share of Experience com o objetivo de inspirar mudanças, não apenas para marcas, mas para a sociedade como um todo. Por trás do sucesso da agência está uma mulher que não se contenta com o comum e acredita no poder de construir histórias que ecoam além do tempo.

Sob sua liderança, a Kordon se consolida como referência em experiência de marca, aliando inovação e propósito. No aniversário de um ano da agência, Carolina comemora não apenas as conquistas, mas também o impacto gerado pelos projetos e a construção de uma nova forma de pensar as experiências.



Sobre a Kordon Share of Experience

A Kordon é uma marca especializada em brand experience, com um diferencial único: projetos proprietários que visam transformar a. Com foco em temas como sustentabilidade, educação do futuro, meio ambiente e inclusão, a agência busca conectar marcas e pessoas de maneira inovadora e significativa.

