Zeeba anuncia participação especial no Coachella 2025

O Coachella, um dos festivais de música mais icônicos do mundo que recebe grandes nomes da música, reúne diferentes culturas e proporciona experiências inesquecíveis, vai receber uma participação super especial. Convidado por Alok, Zeeba, a voz brasileira mais ouvida do mundo, subirá ao palco dia 12 de abril e promete emocionar o público.



“Tô muito feliz com o convite do Alok pra eu tocar com ele no Coachella, um dos maiores festivais do mundo. Lembrei de quando eu morava em Los Angeles com 19 anos, lugar onde tive minha primeira banda e passei vários momentos. Um deles inclusive foi especial, a primeira vez e única que eu assisti os shows lá no festival e pensava quem sabe um dia eu tocasse num palco desses. E agora, 10 anos depois, tô voltando pra cantar com Alok nosso grande sucesso “Hear Me Now” e também uma música inédita. Vai ser uma alegria enorme!”, comenta Zeeba.



Vale ressaltar que Zeeba também acabou de anunciar uma turnê no Japão: a “Zeeba Japan Tour 2025” que passará pelas cidades de: Saitama (7 de março), Aichi (8 de março) e Osaka (9 de março). Além disso, o artista lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo segundo lista divulgada pela Billboard e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina, e Ouro em diversos países. Zeeba também já se apresentou em outros grandes festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Tomorrowland, Game XP e The Town.