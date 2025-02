Rejuvenescimento e modelação corporal após os 40: o que realmente funciona?

Aos 40 anos, muitas mulheres experimentam um momento de reflexão sobre a beleza conquistada ao longo da vida e o desejo de manter ou recuperar a jovialidade. Com o avanço das técnicas de cirurgia plástica, hoje é possível não só tratar as marcas naturais do tempo, mas também melhorar a autoestima e qualidade de vida, proporcionando uma sensação de renovação. Em uma entrevista, os cirurgiões plásticos Dr. Cristian Haesbaert e Dra. Raquel Camelo, da C Plástica Brasília, discutiram as opções mais eficazes para o rejuvenescimento e remodelação corporal para mulheres acima dessa faixa etária.

A Dra. Raquel Camelo enfatizou a importância de um plano personalizado para cada paciente. "Aos 40 anos, além de procedimentos como a blefaroplastia, muitas mulheres também buscam cirurgias que tratem o corpo, como a mastopexia combinada com troca de prótese de mama", afirmou. Para aquelas que já realizaram uma mamoplastia, a troca da prótese, aliada à remoção do excesso de pele, pode reposicionar os seios, proporcionando um aspecto mais natural e rejuvenescido.

Outro destaque na conversa foi a abdominoplastia, que se tornou uma opção bastante procurada por mulheres após os 40. "Com o passar dos anos, a flacidez abdominal pode ser um desafio, principalmente após gravidezes ou emagrecimento significativo. A abdominoplastia é eficaz para remover o excesso de pele, corrigir estrias e até mesmo cicatrizes de cesáreas", explicou Dra. Raquel. Para quem não necessita de uma correção tão extensa, a mini-abdominoplastia pode ser uma alternativa menos invasiva, com resultados igualmente satisfatórios.

Os dois especialistas também destacaram o impacto psicológico desses procedimentos. De acordo com um estudo mencionado durante o podcast, a cirurgia plástica pode ter um efeito profundo na autoestima dos pacientes, e a melhoria na qualidade de vida é notável. "A cirurgia plástica não é apenas sobre estética; ela tem um impacto direto na forma como as pessoas se percebem e interagem com o mundo", disse Dr. Haesbaert.

Por fim, tanto Dra. Raquel quanto Dr. Haesbaert ressaltaram a importância de buscar orientação de profissionais qualificados e a necessidade de um acompanhamento pós-operatório adequado. "Cada procedimento deve ser planejado com base nas necessidades e expectativas do paciente. O objetivo é sempre alcançar resultados naturais e harmônicos, respeitando as características individuais", concluíram.