Alpha7 anuncia Realme como nova patrocinadora de seus times

A Alpha7, organização de e-sports fundada por Pétala Barreiros, Yanka Barreiros e Eunice Barreiros acaba de anunciar a Realme como sua nova patrocinadora oficial. A parceria prevê que a marca de tecnologia estampe seu logotipo em destaque nos uniformes de todas as equipes da organização.

Fundada em 2018, a Realme é uma empresa chinesa de eletrônicos focada na produção de smartphones, smartwatches e outros dispositivos inteligentes. A marca tem se consolidado no mercado global como uma das principais concorrentes no setor de telefonia móvel, especialmente entre o público jovem e os entusiastas de tecnologia.

A influenciadora e empresarial Pétala Barreiros comentou que enxerga com otimismo essa parceria e a nova fase da Alpha7.

“Estamos animados com o futuro e com tudo que essa nova fase reserva para a Alpha 7. Essa parceria é apenas o começo de uma jornada que promete elevar ainda mais nosso impacto no mercado de e-Sports eletrônicos mobile”, finalizou.