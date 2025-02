Jhanne Pires usa look exclusivo da Dolce & Gabbana no Baile da Vogue

Jhanne Pires desembarcou no Rio de Janeiro neste final de semana para participar do tradicional Baile da Vogue, que acontece no Copacabana Palace no último sábado (22). Morando em Paris, a influenciadora e consultora de imagem faz sua estreia no evento pré-carnavalesco mais disputado do país com um look exclusivo da Dolce & Gabbana.

O tema da edição de 2025, “Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda”, celebra a essência fashionista, homenageando ícones de estilo, figuras extraordinárias e momentos históricos da indústria. Este ano, o baile também celebra os 50 anos da Vogue Brasil, tornando o evento ainda mais especial.

Seguindo o dress code “fashionistas extraordinários” ou black-tie, Jhanne escolhe a marca italiana para revelar sua versão mais fashionista. A peça, inspirada pela arte digital, pelas novas tecnologias e pelos jovens de antigamente que remetem com nostalgia aos anos 90, reforça um visual que mistura modernidade e referências atemporais, expressando feminilidade de forma autêntica e marcante.

O styling é finalizado com joias assinadas por Igor Lobo, que trazem um toque de brilho e exclusividade, harmonizando perfeitamente com o conceito do look.

“Queria uma peça que contasse uma história e tivesse um significado único. Este vestido é especial — existem apenas três no mundo. Além disso, a Dolce & Gabbana é uma marca que faz parte da história da Vogue, que celebra 50 anos nesta edição do baile. Para um evento tão conceitual como o Baile da Vogue, acredito que a D&G traduz perfeitamente essa proposta, unindo exclusividade, feminilidade e expressão fashionista.”, revela Jhanne.

A escolha reforça o olhar apurado da consultora de imagem, que traz um toque internacional direto de Paris para o baile, destacando feminilidade e originalidade em sua primeira participação no evento.