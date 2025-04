Os 7 melhores cursos de investimento do Brasil em 2025

Nós da Segredos do Mundo realizamos uma extensa pesquisa e análise para compilar esta lista dos 7 melhores cursos de investimento no Brasil para 2025. Cada curso foi cuidadosamente avaliado com base em sua qualidade de conteúdo, experiência do instrutor, avaliações de alunos e valor geral. Estamos confiantes de que esta lista, atualizada para refletir as melhores opções disponíveis em 2025, ajudará você a tomar uma decisão informada sobre onde investir seu tempo e recursos para alcançar seus objetivos financeiros.





Hoje em dia, aprender a investir é essencial, são milhares de cursos e influenciadores. Mas qual deles escolher?





Quem é realmente bom no que faz? Qual desses cursos ensina o que você quer aprender? Nós aqui da Segredos do Mundo fizemos os principais cursos do mercado e elencamos uma lista, com o que tem e o que não tem em cada um deles.





Abaixo você confere nossa lista com os 7 melhores cursos de investimento do mercado.

1° lugar – A única verdade possível – @oraulsena (Vencedor por 3 anos )





AAUVPé uma escola de formação para investidores, são 9 cursos e apostilas. O curso ensina desde o zero, até o mais avançado em termos de investimentos no Brasil e no mundo.

Entre os assuntos abordados o curso vai de Bolsa de Valores, Renda Fixa, Criptomoedas, Ouro, até gestão de grandes fortunas.





O curso é direcionado para qualquer investidor, que more no Brasil ou no exterior. AUVP leva o primeiro lugar, porque além de todas as aulas e ainda oferecer o dinheiro de volta em caso de insatisfação (testamos e realmente devolve), eles ainda tem a PRÓPRIA plataforma de investimentos, então eles conseguem oferecer uma rentabilidade melhor aos alunos.





AUVP se paga em pouquíssimo tempo e em 2025, continua sendo a melhor Escola/Plataforma da nossa lista.

O que ensina de verdade?

png1 (foto: png1)

recursos1 (foto: recursos1)

O professor é bem solto, fala palavrão, conversa abertamente com os alunos sobre família, investimentos e permite que o aluno entre diretamente na live, para ser respondido na hora, toda segunda-feira às 19h.





O curso é rápido e dinâmico, mas as provas são realmente difíceis e alguns alunos podem ter dificuldade para passar.

O que faz desse curso de investimentos o melhor do Brasil, é a preocupação do Raul que o aluno realmente aprenda todo o conteúdo. Os exercícios ajudam muito na fixação do conteúdo.

Além disso, a UVP é o único curso dessa lista que oferece a garantia de 100% do dinheiro de volta caso o aluno não aprenda a investir após a conclusão.

Isso na minha opinião faz dele um dos melhores do Brasil, afinal, deixa o risco todo com a escola.

Quem é o professor Raul Sena (Investidor Sardinha)?

Raul Sena é empresário fundou mais de 7 empresas, incluindo o Investidor Sardinha atualmente uma das maiores empresas de educação financeira do Brasil e aIsaExa sua própria plataforma de investimentos.

Raul é adepto da filosofia buy and hold, a mesma de Luiz Barsi Filho (bilionário) que é o maior investidor pessoa física do Brasil e Warren Buffet, o maior investidor do mundo.

A grade do curso é repleta de referências desde as mais básicas como Pai Rico, Pai Pobre, até as mais profundas e técnicas como Ray Dalio, Philip Fisher, Benjamin Graham entre outros.

Como se matricular?

Para se matricular na AUVP, o candidato deve acessar o sitewww.auvp.com.br.

2° lugar – O Jeito Barsi de Investir – , Felipe Ruiz, Fabio Baroni e Jean Melo.

Louise Barsi (foto: Louise Barsi)

Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física do Brasil. No ano de 2022, ele chegou a receber mais de 1 milhão de reais em dividendos por dia. Imagine isso?

Sua filha, Louise Barsi, e os outros analistas da “Ações Garantem o Futuro” se debruçaram sobre essa estratégia e criaram o AGF+, uma plataforma de investimentos que não só ensina o método do Barsi, mas também facilita para que o investidor possa replicá-lo.

O que ensina de verdade?





png3 (foto: png3)

png4 (foto: png4)





Aceita parcelamento inteligente

Quem é Luiz Barsi Filho?@acoesgarantem (Perfil Oficial)

Luiz Barsi Filho é um dos maiores investidores individuais da Bolsa de Valores de São Paulo. Vindo de uma família humilde, começou sua carreira como engraxate e enfrentou diversos desafios até tornar-se bilionário. Barsi apostou no mercado de ações a longo prazo, sempre enfatizando a importância de se investir em empresas sólidas e bem administradas.

Ele acredita no poder dos dividendos e na retenção de ações como forma de obter uma renda passiva. Com mais de 60 anos de experiência no mercado, tornou-se uma referência no Brasil e é frequentemente procurado para dar conselhos sobre investimentos. Sua trajetória é um exemplo inspirador de persistência, visão de longo prazo e fé no mercado acionário.

Como se matricular?

Para se matricular no Jeito Barsi de Investir atualmente é necessário se tornar assinante doAGF+como Upsell vai ser oferecida uma página com uma oferta. Em alguns momentos do ano, o curso pode ser oferecido separadamente na página oficial do Barsi.

3º lugar – Dólar Masters – Fábio Holder (@fabio.holder)



Fábio Holder (foto: Fábio Holder)





O curso Dólar Masters, foi um dos primeiros do Brasil a abordar investimentos internacionais. Seu criador Fábio Holder, é um dos mais respeitados analistas CNPI do Brasil inteiro, conhecido por seu ar mais técnico o curso é excelente e focado em quem quer dolarizar a carteira.

O que ensina de verdade?

png5 (foto: png5)

Recursos que Possui

png6 (foto: png6)

Quem é Fábio Holder?

O terceiro colocado entre os melhores cursos de investimento do Brasil. Abaixo contamos um pouco sobre quem é esse investidor.

Fábio Holder, ao longo dos últimos 13 anos, traçou sua jornada como investidor de longo prazo. Iniciou sua trajetória na Bolsa do Brasil em 2008 e, em 2015, expandiu seus investimentos para a Bolsa Norte Americana. Durante esse período, enfrentou uma série de erros e acertos que contribuíram significativamente para sua evolução enquanto investidor.

Após se formar em engenharia civil em 2013 e trabalhar por 5 anos como analista no mercado financeiro, Holder buscou ampliar seus conhecimentos com um MBA em finanças e estudos em Harvard. Em 2017, decidiu levar sua expertise para a internet, concretizando seu antigo sonho de ser professor. Atualmente, ele compartilha sua estratégia de investimento com o mundo, estratégia essa que lhe permite viver da renda de seus investimentos.

4º lugar – Buy and Hold – @lucaspit





Lucaspit (foto: Lucaspit)





O curso de investimentos Buy and Hold ministrado pelo youtuber Pit Money. Que tem como objetivo ensinar os primeiros conceitos sobre o mercado financeiro, estabelecer metas para a aposentadoria e como selecionar as melhores ações e fundos imobiliários.

Além disso, o aluno irá aprender como selecionar os melhores ativos da bolsa de valores e qual a melhor forma de investir. No entanto, Pit Money deixa claro que não é mágica, para ter sucesso é preciso investir pensando em longo prazo. Por fim, o curso conta com 10 horas de aulas gravadas, lives exclusivas, um ano de suporte com especialistas da INSIDE e um App exclusivo.

O que ensina de verdade?

Lucaspitpng (foto: Lucaspitpng)

Lucaspitpng8 (foto: Lucaspitpng8)

Quem é Lucas Pit Money?

Em quarto lugar entre os melhores cursos de investimentos no Brasil, temos o curso Buy and Hold, criado pelo youtuber Lucas Nogueira, conhecido comoPit Money.

Lucas é um investidor formado em economia, dono do canal Pit Money. Onde de forma descontraída e com piadas, ele explica de forma simplificada como funciona a bolsa de valores e a melhor forma de aplicar o dinheiro em ações.

Para Pit Money, o fundamental é investir 25% da renda todos os meses, pois dessa forma o investidor iniciante vai criar o hábito de sempre investir.

Durante cinco anos, Pit Money trabalhou como Trader Financeiro no mercado futuro, onde lucrou mais de R$500 mil durante esse tempo.

No ano de 2018, o canal foi lançado no Youtube e atualmente conta com 366 mil inscritos, cujo foco de ensino é a renda variável.

Como se matricular?

O curso agora é oferecido gratuitamente para qualquer assinante daInside Researchbasta assinar e receber

5° lugar – Mira na Independência – Professor Mira –@professormira

Professor Mira (foto: Professor Mira)





Mentoria completa, do básico ao avançado. Distribuída em 10 módulos, para que qualquer pessoa esteja altamente capacitada a atingir sua independência financeira.

O que ensina de verdade?

Professor Mira1 (foto: Professor Mira1)

Recursos que Possui

Professor Mira2 (foto: Professor Mira2)

Aceita parcelamento inteligente



Quem é Professor Mira? (@professormira)

Em quinto lugar Eduardo Mira que cresceu numa família simples no Rio de Janeiro, filho de um atendente de papelaria e uma dona de casa. Trabalhou em vários empregos, incluindo como office boy e operador de telemarketing. Mesmo com muita gente duvidando, ele entrou no mundo dos investimentos ainda jovem, aos 17 anos. Aprendeu com erros e acertos e se tornou um investidor profissional.

Hoje, Mira não precisa mais trabalhar graças aos seus investimentos e se dedica a ensinar outros sobre finanças. Ele é pai de duas filhas, casado há 13 anos e tem vários certificados na área de investimentos. Ele gosta de ensinar de um jeito simples para que todos possam entender.

Curso de investimentos: Mira na Independência

Mais de 120 horas de vídeo, mas as aulas em vídeo são só uma parte do conteúdo, a interação nos grupos, o tira dúvidas pelo Telegram e os exercícios são uma parte fundamental e talvez mais importante que os vídeos. O próprio Mira interage com os alunos tirando dúvidas e participando ativamente da comunidade.

Como comprar?

O Professor Mira trabalha com lançamento, então é só acompanhar seu perfil oficial no Instagram e aguardar a abertura. Em 2023 o professor focou mais no seu curso de formação para mercado financeiro.

6° lugar – Sociedade Anônima da Riqueza – Bea Aguillar (Papo de Bolsa)

Biografia

No sexto lugar entre os melhores cursos de investimentos noBrasil, temos o curso Sociedade Anônima da Riqueza, da youtuber Bea Aguillar. Ademais, Bea fez seu primeiro investimento em renda variável no ano de 2011, enquanto ainda era estudante. Então, após 7 anos trabalhando para as maiores instituições financeiras do país, Bea resolveu mudar o rumo de sua carreira para a bolsa de valores. Dessa forma, em 2014, Bea se inseriu no mercado de day trade com operações de curtíssimo prazo, o que lhe deu muita experiência no assunto.

Hoje, Bea tem 100% dos seus investimentos em renda variável, que faz com que ela se mantenha o tempo todo se atualizando e aprimorando sua estratégia. Por fim, graças ao seu desejo de ajudar as pessoas a aprenderem como investir na bolsa de valores, criou o canal no Youtube chamado Papo de Bolsa. Dessa forma, ela pode compartilhar suas experiências e conteúdos que ajudam a desconstruir alguns mitos e preconceitos sobre esse tipo de investimento. No entanto, usando uma linguagem acessível para todas as pessoas, atualmente, o canal conta com 339 mil inscritos.

Curso de investimentos: Sociedade Anônima da Riqueza

O curso de investimentos Sociedade Anônima da Riqueza irá proporcionar ao aluno ensinamentos desde o básico. Como planejar para fazer investimentos de longo prazo, técnicas de como desenvolver capacidade de análise, aproveitar oportunidades de retornos no curto e médio prazo. Além disso, o curso conta com quatro módulos e mais um extra, com aulas online

Você também fará parte de uma comunidade engajada, com pessoas com os mesmos objetivos que os seus que te ajudarão na sua jornada de investidor. Ter um objetivo claro faz você chegar longe, ter alguém para te acompanhar nesse percurso faz com que você chegue mais rápido. Esse foi o meu insight para criar a Sociedade Anônima da Riqueza.

7° lugar – Lucro FC – Ricardo Natali (Lucro FC)

Biografia

Por fim, para terminarmos nossa lista com os melhores cursos de investimentos no Brasil, temos o curso Lucro FC, criado por Ricardo Natali. Ademais, Ricardo é educador financeiro associado à Associação Brasileira dos Educadores Financeiros (ABEFIN) e pós-graduado em Neurociência com Educação Financeira para Docentes. Portanto, Ricardo é consultor, palestrante e professor, além disso, escreveu o livro ‘Lucro FC: aprenda o esquema tático para conquistar aIndependênciaFinanceira’.

Atualmente, Ricardo Natali é professor titular na ONG ‘Bem Gasto’, que é fonte de informações para inúmeros veículos de comunicação, como Globo News, Globo, Rede Record e alguns portais como Terra, IG e Infomoney. E seu canal no Youtube, Lucro FC, conta com 346 mil inscritos.

Curso de investimentos: Lucro FC

O curso de investimentos Lucro FC é fundamentado em três pilares de investimentos, onde o aluno irá aprender a investir seu dinheiro de forma que ele trabalhe por você. Ademais, o curso é adequado para cada tipo de perfil de investidor. Comtreinamentoonline, dividido em seis módulos, onde conteúdos são disponibilizados para ensinar o aluno a organizar suas finanças, fazer planejamentos para acelerar a aposentadoria. Além de estratégias para investir bem seu dinheiro.

Por fim, se você está procurando por um bom curso de investimentos, os sete apresentados aqui estão entre os melhores do Brasil em 2025. Portanto, analise cada um e escolha o que se encaixa melhor no seu perfil de investidor.

Esta lista foi atualizada em 2025 e reflete as melhores opções atualmente disponíveis no mercado de cursos de investimento no Brasil. Nós da Segredos do Mundo estamos confiantes de que estas são as melhores escolhas para qualquer investidor, seja iniciante ou avançado.

Bônus: Outros cursos de investimentos também bem avaliados

Viver de Renda (Bruno Perini), Do Mil ao Milhao (Thiago Nigro), Investimentos sem enrolação (Charles Wicz) e Autonomia Financeira (Daniel Stapff).