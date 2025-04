Com o boom do mercado financeiro nos últimos anos, surgiram milhares de cursos, perfis e promessas de enriquecimento rápido. Mas, no meio desse mar de informações (e desinformações), como saber quem realmente ensina a investir de forma séria, responsável e com resultado real?

Para responder essa pergunta, realizamos uma análise criteriosa, sem patrocínios ou jabás. Avaliamos dezenas de cursos de investimento disponíveis no Brasil com um único objetivo: identificar quais realmente entregam valor de forma consistente em 2025.

Nosso processo de avaliação incluiu:

Imersão no conteúdo: Assistimos todas as aulas, avaliamos a didática, a profundidade técnica, a atualização dos materiais e a aplicabilidade prática das estratégias ensinadas.

Experiência e credibilidade do professor: Investigamos o histórico de mercado dos instrutores, sua coerência entre o que pregam e o que fazem, e o quanto conseguem traduzir teoria em prática de forma clara.

Recursos oferecidos ao aluno: Consideramos a existência de materiais complementares (planilhas, simuladores, lives, exercícios práticos), organização da plataforma, usabilidade e frequência de atualizações.

Suporte e comunidade: Avaliamos a qualidade do atendimento, os canais de dúvidas, a velocidade de resposta e o valor da comunidade de alunos — fator decisivo para quem quer crescer junto e evitar erros comuns.

Garantias reais de satisfação: Demos nota máxima para os cursos que oferecem garantia de reembolso justa, sem pegadinhas, e que demonstram confiança na entrega do conteúdo.

Todos os cursos listados foram testados na prática e comparados com dezenas de outros disponíveis no mercado.

1º lugar – AUVP (Fundado por Raul Sena)

AUVP (Raul Sena) (foto: Reprodução)

A AUVP é hoje a principal escola de formação de investidores do Brasil. Fundada por Raul Sena (Investidor Sardinha), o curso oferece uma jornada completa: da organização financeira pessoal até investimentos internacionais e gestão de grandes fortunas.

O destaque da AUVP vai além do conteúdo. A escola possui uma comunidade ativa, suporte real, e é a única do ranking que oferece garantia de devolução total do valor caso o aluno não aprenda. Além disso, Raul é fundador da AUVP Capital, a maior consultoria de investimentos do Brasil segundo o ranking do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.

O que você aprende:

Finanças pessoais e organização





Renda fixa (básica e avançada)





Análise de ações (básica e avançada)





Fundos imobiliários





Declaração de imposto de renda





Criptomoedas e reservas de valor





Investimentos internacionais





Gestão de grandes fortunas



Recursos oferecidos:



Certificado





Livros (um por módulo)





Plantão de dúvidas ao vivo





Garantia total de devolução do valor





Comunidade ativa 24h





Sem grupo de WhatsApp





Sem grupo de Telegram





Não oferece parcelamento inteligente









Sobre Raul Sena

Raul é investidor e empresário. Ficou conhecido como "Investidor Sardinha" no YouTube, onde ensina finanças com linguagem direta e sem enrolação. Fundou a AUVP em 2020 e hoje lidera a maior consultoria de investimentos do país. Raul defende o estudo como ferramenta de independência financeira, e é um dos poucos do setor que oferece garantia real de aprendizado. Suas aulas são diretas, práticas e exigem dedicação — mas entregam resultado.

Inscrição: acesse diretamente o site www.auvp.com.br

2º lugar – O Jeito Barsi de Investir (Louise Barsi, Felipe Ruiz, Fabio Baroni e Jean Melo)

O Jeito Barsi de Investir (foto: Reprodução)

Inspirado na filosofia de Luiz Barsi Filho, o curso é focado em investimentos de longo prazo e geração de renda com dividendos. É voltado para quem quer aprender a montar uma carteira sólida com base no método do maior investidor pessoa física do Brasil.

O que você aprende:

Introdução à Bolsa





Controle emocional para investidores





Formação de carteira "Barsiana"





Estratégias de longo prazo com dividendos





Não aborda IR, criptomoedas ou análise técnica





Recursos oferecidos:

Garantia de 7 dias





Acesso à história do Barsi





Sem certificado





Sem comunidade ativa





Suporte apenas por chat









Sobre Luiz Barsi e equipe

Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física do Brasil e tem mais de 60 anos de Bolsa. Começou como engraxate e construiu uma fortuna com foco em dividendos. A equipe responsável pelo curso é formada por sua filha, Louise Barsi, e analistas da AGF+. O conteúdo é fiel à filosofia de "buy and hold", mas a entrega é mais teórica que prática.

Inscrição: acesse o perfil @acoesgarantem no Instagram e clique no link da bio.

3º lugar – Dólar Masters (Fábio Holder)

Dólar Masters (Fábio Holder) (foto: Reprodução)

Curso voltado para diversificação internacional e construção de portfólio em dólar. Fábio Holder é conhecido por seu perfil técnico e conservador, e oferece um conteúdo sólido para quem quer investir fora do Brasil com segurança.

O que você aprende:

Alocação passiva e ativa





Construção de portfólio internacional





Estratégias de Reit Picking e Factor Investing





Não cobre ações brasileiras, criptomoedas ou IR





Suporte técnico





Grupo no Telegram





Sem devolução do valor





Sem comunidade ativa





Recursos oferecidos:

Sobre Fábio Holder

Engenheiro civil de formação, Fábio atua como analista CNPI e investe desde 2008. Em 2017, passou a compartilhar conteúdo na internet. É respeitado pelo seu posicionamento mais técnico, mas também é criticado por alguns pela falta de acessibilidade e por não mostrar tanto da própria carteira.

Inscrição: acesse o perfil @fabio.holder no Instagram e clique no link da bio.

4º lugar – Buy and Hold (Lucas Pit Money)

Buy and Hold (Lucas Pit Money) (foto: Reprodução)

Criado por Lucas Nogueira, conhecido como Pit Money, o curso é indicado para quem quer aprender a investir em ações com foco no longo prazo. É didático e direto, mas tem foco limitado e deixa de fora vários temas importantes.

O que você aprende:

Análise fundamentalista





Fundos imobiliários





Gestão de carteira





Não aborda IR, renda fixa ou cripto (apenas menções ao Bitcoin)





Recursos oferecidos:

Suporte com equipe Inside





Lives exclusivas





Acesso a App próprio





Sem certificado





Sem comunidade ou grupos









Sobre Pit Money

Lucas Pit é economista e youtuber. Já trabalhou como trader no mercado futuro, mas ficou conhecido por defender o investimento mensal de 25% da renda com foco em dividendos. Apesar do carisma, já enfrentou críticas por simplificar demais alguns conceitos técnicos.

Inscrição: acesse o perfil @lucaspit no Instagram e clique no link da bio.

5º lugar – Mira na Independência (Professor Mira)

Mira na Independência (Professor Mira) (foto: Reprodução)

Mentoria distribuída em 10 módulos com abordagem prática, voltada para quem está no início da jornada e precisa de uma base sólida.

O que você aprende:

Educação financeira





Renda fixa e variável





Análise técnica e setups





Não cobre criptomoedas ou gestão de fortunas





Recursos oferecidos:

Certificado





Grupo no Telegram





Sem plantão de dúvidas ao vivo









Sobre Professor Mira

Eduardo Mira é ex-militar, educador financeiro e conhecido pelo tom direto e disciplinado. Iniciou sua jornada nos investimentos aos 17 anos, enfrentando muitos desafios pessoais e profissionais. Atualmente, é pai de duas filhas, certificado em diversos órgãos do mercado e busca tornar o aprendizado acessível.

Inscrição: acompanhe @professormira no Instagram e clique no link da bio.

6º lugar – Sociedade Anônima da Riqueza (Bea Aguillar)

Curso voltado para quem busca independência financeira com foco em mulheres investidoras. A linguagem é acessível e o conteúdo é organizado, mas tem foco mais comportamental do que técnico.

O que você aprende:

Construção de carteira





Estratégias para curto e médio prazo





Planejamento de vida financeira





Não aborda IR, criptomoedas ou renda fixa





Recursos oferecidos:

Aulas online





Comunidade engajada





Sem suporte técnico avançado









Sobre Bea Aguillar

Economista de formação, Bea trabalhou em grandes instituições financeiras antes de migrar para a educação financeira. Criadora do canal Papo de Bolsa, se posiciona como voz feminina no mercado de capitais. Já teve polêmicas por apresentar rentabilidades questionadas publicamente, mas mantém forte base de seguidores.

Inscrição: acesse o perfil @papodebolsa no Instagram e clique no link da bio.

7º lugar – Lucro FC (Ricardo Natali)

Curso com abordagem simples e didática, voltado para iniciantes que ainda estão se organizando financeiramente.

O que você aprende:

Organização financeira





Planejamento de aposentadoria





Fundamentos para renda passiva





Não aborda Bolsa de Valores ou estratégias avançadas





Recursos oferecidos:

Curso online com 6 módulos





Estratégias divididas por perfil de investidor





Sem grupo, suporte ou provas









Sobre Ricardo Natali

Educador financeiro credenciado pela ABEFIN, é conhecido pelo trabalho social em ONGs e por palestras em veículos como Globo e Record. É autor do livro “Lucro FC” e mantém canal ativo no YouTube com mais de 300 mil inscritos.

Inscrição: acesse o perfil @lucrofc no Instagram e clique no link da bio.

Pronto para investir melhor? Agora você tem nas mãos as 7 opções mais completas e confiáveis do Brasil em 2025. Avalie seu momento, seu perfil e escolha com inteligência. E lembre-se: o conhecimento é sempre o melhor investimento.